"Vivimos en una sociedad": el meme asociado al Joker que nació en 'Seinfeld' y ha llegado a 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

Cuesta creer que, más de tres años después de que se iniciase el movimiento #ReleaseTheSnyderCut, falte poco más de un mes para que podamos disfrutar de las cuatro horas que durará 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' —este será finalmente su título oficial en España—; cuyo arrollador tráiler final ha dejado en éxtasis a buena parte del fandom que ha estado esperando religiosamente este momento.

El par de minutos que dura el avance, además de un buen puñado de imágenes espectaculares marca de la casa y una banda sonora épica cortesía de Junkie XL, nos ha dejado un brevísimo fragmento en el que podeos escuchar al Joker de Jared Leto decrir "vivimos en una sociedad"; algo que ha puesto patas arriba las redes sociales. Pero, ¿a qué se debe este revuelo?

Es muy probable que los internautas asiduos hayan reconocido al vuelo un meme cuyo origen se remonta a mucho más atrás de la 'Joker' de Todd Phillips y Joaquin Phoenix. Si no es vuestro caso, a continuación, os propongo recorrer la historia del infame "We live in a society" explicando su significado, sus diversas mutaciones, y teorizando sobre qué ha querido decirnos el bueno de Zack con esto.

Vivimos en una sitcom

Aunque "vivimos en una sociedad" no sea la forma original del meme que nos ocupa, ha terminado siendo su versión más extendida durante los últimos años, y su intención no era otra que reivindicar la figura de los autoproclamados con orgullo y cierta arrogancia como "marginados" por el sistema; cínicos en su modo de ver el mundo y con ínfulas de trasngresión frente a las masas conformistas y cerriles.

Por supuesto, el meme en cuestión no tardó en ser retorcido y, como si se hubiese utilizado la carta de "cambio de sentido" del Uno, comenzó a utilizarse como objeto de mofa hacia sus convencidos abanderados. La comedia siempre se abre paso, y en este caso tiene toda la lógica del mundo, ya que el germen de la frase de marras no se encuentra en en Príncipe payaso del crímen —de hecho, el Joker jamás la había pronunciado antes—, sino en la mítica sitcom 'Seinfeld'.

En mayo de 1991, la cadena NBC emitió el episodio 'The Chinese Restaurant'. En una de sus escenas, George espera su turno para utilizar una cabina telefónica, únicamente para perder su turno cuando una mujer se cuela en el último momento. Con un enfado importante, George manifiesta su frustración gritando a viva voz: "¡Vivimos en una sociedad! ¡Se supone que debemos actuar de forma civilizada!". El resto, es historia.

El Game Joker entra en escena

El vínculo del Joker con el meme se estableció a mediados de 2015, cuando se publicó en la plataforma 9gag una imagen macro en la que podía leerse el texto "Cuando el buen tipo pierde su paciancia (sic), el diablo se estremece" sobre un primer plano del Príncipe payaso del crimen dibujado por Alex Ross.

No sería hasta 2017 cuando el personaje, a través de foros como 4chan o Reddit, se asentara como icono de parte de la comunidad gamer en el meme bautizado como Game Joker. En las diferentes imágenes macro relacionadas con él, pueden verse varias representaciones del villano acompañadas de textos, algunos con un alto contenido misógino, en los que se critica a las mujeres por sus preferencias a la hora de escoger pareja.

En el considerado como primer Game Joker figura la encarnación de Jared Leto en 'Escuadrón suicida' junto al texto "¿Así que no sales con un hombre real que te respeta sólo porque es gamer? Por favor, zorra... Hay estudios que an demostrado que los gamers son mejores en la cama. ¿Y aún así eliges a un cachas infiel en lugar de a un hombre que te respeta?".

Este corte de textos, fácilmente asociables a la subcultura incel, se extendieron como la pólvora con tonos muy diferentes entre 2017 y 2019, pasando rápidamente de desagradables mensajes de frustración como el que puede leerse sobre estas líneas, a auténticas salvajadas en las que se asegura que "el único remedio natural a ser una zorra es el esperma de gamer". No cabe duda de que el surtido de lindezas es de lo más variado.

Soñar es gratis (y, a veces, da sus frutos)

Eventualmente, el archienemigo de Batman terminó cruzando su camino con el bueno de Gerorge Constanza, comenzando a asociársele con la frase "vivimos en una sociedad", que más tarde acabaría convirtiéndose en una pariodia de sí misma; una relación que alcanzaría su momento cumbre en septiembre de 2018, cuando se lanzó en Change.org la campaña "Haced que Joaquin Phoenix diga 'vivimos en una sociedad' en la nueva película del Joker".

En la delirante petición, que firmaron más de 23.000 personas y cuyo contenido podéis a continuación, también se incluía una idea para la escena en la que el personaje dijese su línea.

"Todos conocemos el modo de pensar del Joker y su filosofía. Es inteligente, nihilista, y con un sentido del humor perverso. Su visión sobre la sociedad dice mucho del personaje y creo que, como muchos de vosotros, que si añadimos esta frase en la película la hará considerablemente mejor y dará más profundidad a la mente retorcida del Joker. Lo que tengo en mente es una escena en la que el Joker ve a un niño en un restaurante jugando al Fortnite en su móvil mientras su abuelo está leyendo un libro, y les mira y dice 'maldita sea, vivimos en una sociedad'. Podría decir esta frase mientras mira a cámara rompiendo la cuarta pared".

Como era de esperar, esta locura cayó en saco roto, pero 2021 ha terminado haciendo su magia, permitiéndonos escuchar cómo el Joker del Snyder Cut le espeta el meme al Batman de Ben Affleck. Pero, ¿a santo de qué ha venido esto? Bien, por el momento tengo dos teorías al respecto. O bien Snyder se está cachondeando hasta de su sombra después de todo el calvario por el que ha pasado para levantar le proyecto, o esta maniobra es sólo una muestra mas de reafirmar su espíritu "edgy".

Conociendo al director y su trayectoria tonal, es más lógico pensar que la inclusión del "vivimos en una sociedad" es un intento por reafirmar al Joker como icono lúcido dentro de la marginalidad, y por reapropiarse del significado inicial de un meme que nunca debió ir más allá de la simple parodia.