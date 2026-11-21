Quentin Tarantino ha demostrado en múltiples ocasiones que es un bocazas. Tanto le gusta hablar que se metió en un lío al afirmar que iba a retirarse tras dirigir su décima película -'Kill Bill' cuenta como solamente una- que ahora simplemente no termina de decidirse. Ya descartó hacer 'The Movie Critic' y en el caso de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' acabó accediendo a que detrás de las cámaras estuviese David Fincher y no él mismo.

Obviamente, esta suerte de secuela y spin-off de 'Érase una vez en Hollywood' está muy marcada por el sello de Tarantino. Eso es evidente ya desde la primera escena situada en un cine casi vacío y sigue formando parte inseparable del ADN de la película a lo largo de sus algo más de dos horas de metraje. Sin embargo, Fincher no se limita a encararla como un simple encargo, permitiendo así insuflar una energía (parcialmente) diferente.

La necesidad de molar

Esa verborrea característica del cine de Tarantino está presente en todo momento, estando especialmente inspirado en el momento en el que el personaje de una estupenda Elizabeth Debicki hace una reflexión sobre los críticos de cine. Aunque eso sea una cima puntual, lo cierto es que los diálogos son la principal fuerza impulsora de una película que busca mucho potenciar la necesidad de pasarlo bien echando el rato con alguien. Incluso con tu propio padre.

Ni siquiera tiene que caerte bien la otra persona para alargar el momento con ese toque tan característico de Tarantino que le ha llevado a contar con millones de fans. No obstante, la puesta en escena de Fincher opta por ser menos sinuosa de lo habitual en el cine de su guionista, optando también por un enfoque visual algo más oscuro y apagado.

Con esto no quiero decir que no sea una obra colorida, pero sí que se produce un curioso contraste que se extiende a todos los niveles: 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' va a ser, salvo enorme sorpresa, el cierre definitivo para este personaje, pero al mismo tiempo es una película que casi se siente como un episodio piloto de todo lo que aún puede ofrecer. Y eso es algo que se extiende a varios niveles más, como esa singular subtrama romántica que se plantea entre los personajes de Debicki y Brad Pitt.

Es por ello que ese relativo choque entre la fluidez que demandan los diálogos de Tarantino con un trabajo de puesta en escena más preciso y propio de un cineasta que cada vez ha ido abrazando más su lado más cerebral tampoco desentona para nada. A su manera es como si se encontrase ese feliz punto medio para que uno realmente lo perciba como una colaboración entre dos de los cineastas más importantes de nuestro tiempo.

Eso no quita que siga siendo una pequeña decepción no encontrar a Tarantino tras las cámaras, pues su implicación va un paso más allá y también hace las veces como narrador. Es evidente que le encanta este universo que ha creado, preocupándose también en traer de vuelta a algún otro personaje visto en 'Érase una vez en Hollywood' para redondearlo todo más y que no sea simplemente el protagonista en un contexto totalmente diferente.

Obviamente, la ausencia de Leonardo DiCaprio está bien explicada y hay alusiones a varios eventos sucedidos durante 'Érase una vez en Hollywood'. De hecho, quizá haya hasta cierto exceso al mencionar algunas cosas en múltiples ocasiones, pero tampoco es algo que moleste. A fin de cuentas, los años de Cliff Booth junto a Rick Dalton fueron claves para él.

Eso sí, no esperéis una película con la misma estructura, donde todo era un poco ir dando vueltas por Hollywood, tanto profesional como físicamente, hasta el gran estallido final. Aquí hay más explosiones de violencia, pero sin permitir que eso nunca se convierta en una fuente de problemas y que haya altibajos raros en el ritmo de la película. Precisamente en lo bien que fluye todo y lo entretenida que es se encuentra una de sus grandes fortalezas.

Es ahí donde 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' comparte otro rasgo vital con 'Érase una vez en Hollywood': la necesidad de molar y engatusar al espectador. Aquí es cierto que hay una base argumental algo más sólida -me encantaría ver lo que habrían hecho los Coen de 'Fargo' con ella-, pero sigue siendo una película más de sensaciones, perfectamente impulsada por un carismático Pitt que recupera todas las virtudes de su Cliff Booth sin caer en la simple repetición.

Dicho de una forma más clara y directa para aquellos que lo quieran todo resumido en pocas palabras: 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' es un pasatiempo de primera muy marcado por el sello de Tarantino, pero sin que ello suponga que Fincher renuncie a ser él mismo. Cuenta además con un reparto de primera, perfectamente capitaneado por un Brad Pitt que sigue mostrándose entusiasmado ante uno de los mejores personajes de toda su carrera y luce como pocos ese bigote tan característico en Hollywood durante los años 70

'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' se estrena de forma limitada en cines el miércoles 25 de noviembre y estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.

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