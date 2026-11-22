Todo el mundo recuerda la inolvidable interpretación de Tom Hanks como Forrest Gump en la oscarizada película dirigida por Robert Zemeckis. Sin embargo, la cosa cambia totalmente con Michael Conner Humphreys, el actor que dio vida a la versión joven del mismo personaje y que tenía apenas 8 años cuando rodó su participación en la misma.

La importancia de Humphreys fue más allá de lo habitual, pues en estos casos se suele buscar a un niño que se asemeje lo máximo posible a la versión adulta del personaje. Aquí Hanks tomó una decisión inédita: decidió incorporar el acento sureño de Humphreys en lugar de obligar al chaval a imitar el suyo.

"No quería tener nada que ver con eso"

Michael Conner Humphreys en 'Forrest Gump'

Eso sí, Humphreys sí que llegó a 'Forrest Gump' por su similitud física con Hanks, ya que, como recuerda nuestros compañeros de Filmstarts, se presentó a un casting que buscaba a "un joven Tom Hanks con ojos claros y una personalidad obstinada". Cientos de niños de presentaron a la prueba, pero el papel finalmente fue para él, quien no tenía experiencia alguna como actor profesional.

El resultado es indiscutible, pues 'Forrest Gump' fue un triunfo en todos los aspectos. Aplaudida con la crítica y premiada con 6 Óscar, fue además la segunda película más taquillera de 1994 con una recaudación mundial de 679 millones de dólares, quedándose únicamente por detrás de otro fenómeno histórico como lo fue 'El rey león'.

Otros habrían aprovechado ese gran comienzo para intentar hacer carrera en Hollywood a cualquier precio, pero Michael Conner Humphreys decidió centrarse en sus estudios, mientras que su apetito actoral lo saciaba con obras de teatro escolar. Y es que él mismo reconoce en Snack que no disfrutó demasiado su experiencia en 'Forrest Gump':

Escena de 'Forrest Gump'

Debido a mi experiencia, me volví muy anti-celebridad. La sola idea de la fama, y ​​todas mis experiencias con ella, han sido realmente negativas. Creo que o eres muy famoso y disfrutas de los beneficios, o estás constantemente en lo más bajo mendigando para conseguirlos, y eso es más o menos lo que vi de niño. Simplemente no quería tener nada que ver con eso.

De hecho, no fue hasta 2011 cuando volvió al cine con la película bélica 'Exploradores, en compañía de extraños'. No obstante, el largometraje dirigido por Curt A. Sindelar fue algo puntual, seguramente motivado por su experiencia previa en el Ejército de los Estados Unidos entre 2004 y 2008, ya que no ha vuelto a participar en película alguna desde entonces. Y no ha sido por falta de ganas, pues en 2019 confesó en The Sun que quería retomar su carrera cinematográfica: "Tengo una licenciatura en relaciones internacionales, así que hacer algo del género de espías sería interesante, y obviamente ser un villano de Bond sería genial".

Michael Conner Humphreys en la actualidad

También entonces destacó que "no creo que Hollywood sea un estilo de vida saludable para los niños; no se tiene infancia ni se madura rápidamente. Me fue mucho mejor siguiendo el camino que elegí". Ese camino le llevó a mudarse al estado de Oregon, donde llega una vida calmada ejerciendo como profesor.

Eso sí, no se ha mantenido totalmente alejado de los focos, pues en 2021 participó en un episodio de la serie 'Knight's End', mientras que en 2024 participó en el concurso 'I Can See Your Voice'.

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