Tras tres temporadas, 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' se ha ganado a pulso la fama de polémica. Muchas licencias creativas de la serie de Prime Video frente a la obra de Tolkien no ha sentado bien ni a muchos fans ni a los espectadores que llegaban de nuevas, aunque lo cierto es que ha acertado de lleno en otros frentes.

Pero sin duda, el cambio que más fascinada me tiene, tanto respecto al material original como a las adaptaciones de Peter Jackson es el tratamiento de los orcos.

Tiramos del hilo...

Ya en la primera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' nos presentaron a Adar, un elfo corrompido que fue maldito como uno de los primeros orcos y se había convertido en un padre protector para estas criaturas. Más allá de simplemente ser una masa de esbirros para un señor oscuro que los usaba como carne de cañón, pudimos ver que en realidad los orcos también eran capaces de ser individuos con sus propias inquietudes y formar sociedades.

En 'Los Anillos de Poder' incluso tienen sus propias motivaciones y deseos. Y sí, también sus propias familias. La introducción de Marnûkh, el orco que se alía con Galadriel y Arondir contra Sauron, es uno de los personajes más fascinantes de toda la serie.

Y, a pesar de su breve aparición, se ha convertido en uno de los elementos más potentes de cada capítulo, con un carisma único y una química tremenda con los dos elfos que refuerza esta individualidad que hasta ahora se les había negado por completo a los orcos en la ficción.

Esta idea queda todavía más clara en el quinto episodio de la tercera temporada, cuando Sauron utiliza a la familia de Marnûkh para torturarle y sacarle información al amenazarle con matar a sus hijos. Precisamente esta decisión de que los orcos tengan familias (y se preocupen por ellas) ha creado una cierta polémica en el fandom, pero los showrunners defienden que, en parte, todo procede de los propios textos de Tolkien.

En la temporada anterior conocimos a Glûg, un lugarteniente de Adar que mostraba su preocupación por su compañera y su hijo recién nacido. Y, especialmente, por cómo afectaría el conflicto creado por Sauron a su familia. Incluso llegamos a ver brevemente a un bebé orco en pantalla, algo que Patrick McKay y J.D. Payne decidieron incluir partiendo de la obra del profesor.

“No es, en absoluto, una decisión creativa nuestra. Es el mundo que imaginó J.R.R. Tolkien; un mundo con todos estos pueblos y todas estas razas. Incluso pensó en los idiomas y los dialectos”, dijo McKay, a lo que Payne añadió: “Hasta habló de cómo se reproducen los orcos. Dijo que lo hacen a la manera de Ilúvatar.

“Los orcos tienen crías. Así es su mundo. Nosotros simplemente lo hemos llevado a la pantalla”, continuó McKay. “Aunque, cabe decir que, en realidad, no se llega a ver; apenas se escucha durante un segundo. Así que es mucho ruido por... bueno, por algo que apenas llega a ser una cría de orco”.

Así que, ya que los orcos tienen su propio idioma y su propia cultura, no es descabellado que también formen núcleos sociales y familias. Algo que, evidentemente, en las adaptaciones anteriores no se tenía tiempo ni siquiera a plantear por el tipo de historia que se estaba contando.

Los orcos eran, en gran medida, los enemigos de a pie de calle de Frodo, Aragorn y compañía. Los representantes del mal absoluto cuando Sauron aún quedaba muy lejos. 'Los Anillos de Poder' le ha dado la vuelta a esa idea, demostrando que, al menos en otra Edad, eran mucho más que una simple masa monstruos sin poder de decisión.

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