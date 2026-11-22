A pesar de que son un tipo de proyectos que suelen ser mirados con recelo por parte de la comunidad cinéfila y que, en muchas ocasiones, preferiríamos no existiesen, cada cierto tiempo termina apareciendo un remake que invita a tener esperanza o, como mínimo, cierto interés en ver qué puede aportar un nuevo cineasta a una historia y unos personajes sobradamente conocidos y, como en el caso que nos ocupa, icónicos.

Las prioridades de Luca

Desgraciadamente, tras alinearse los astros hace un par de años cuando conocimos Luca Guadagnino se haría cargo de una nueva adaptación de 'American Psycho', la novela de Bret Easton Ellis que trasladó al cine con maestría Mary Harron en el año 2000, hoy hemos conocido que el proyecto liderado por el cineasta italiano está muerto y, por el momento, enterrado.

Ha sido durante una conversación en Crew Call, el podcast de Deadline, cuando Guadagnino, que actualmente está promocionando su controvertida 'Artificial', descartó el remake de su lista de futuros proyectos:

American Psycho tenía un guion fantástico de Scott Z. Burns. Por desgracia, actualmente no va a salir adelante conmigo. Tengo dos proyectos en marcha, sí. Pero como no hice ninguna película en 2026, ahora estoy deseando volver a rodar, así que estoy seguro de que muy pronto estaré en el set.

El jarro de agua fría que ha lanzado el bueno de Luca encaja perfectamente con los rumores que aparecieron a principio de este mismo año. Y es que, si en 2024 trascendió la noticia de que Austin Butler se encargaría de dar vida al nuevo Patrick Bateman, parece que la búsqueda del próximo psicópata americano terminó frustrándose al no encontrar intérpretes que quisieran tomar el testigo de un Christian Bale que puso el listón demasiado alto en su momento.

Por lo pronto, mientras 'American Psycho' se queda en el limbo, Luca Guadagnino ya está trabajando en el drama romántico 'Camere separate' junto a Léa Seydoux y Connor Storrie, y en un largometraje protagonizado por Julia Roberts del que no han trascendido detalles.

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