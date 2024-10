¡Vuelve 'American Psycho'! Luca Guadagnino dirigirá una nueva adaptación de la novela de Bret Easton Ellis 25 años después de su salto a la gran pantalla con Christian Bale

El director de 'Suspiria' y 'Call Me by Your Name' trasladará al cine una de las novelas más salvajes y polémicas de los últimos tiempos