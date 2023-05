"Creo que el cine está contruido para la mirada y la sensibilidad masculina". Por qué el autor de 'American Psycho' odió la película protagonizada por Christian Bale

La película de 'American Psycho' es una de las mejores películas sobre asesinos y el Patrick Bateman de Christian Bale uno de los psicópatas más icónicos del cine. No obstante, nada de eso convenció al autor de la novela, a quien no le gustó por no ser lo suficientemente ambigua y por estar dirigida por una mujer.

Psicópata "inadaptable"

'American Pycho' se estrenó en el año 2000 con Christian Bale, Justin Theroux, Willem Dafoe, Jared Leto, Reese Witherspoon y Chloë Sevigny en el reparto. La película fue un éxito en taquilla e incluso tuvo una secuela protagonizada por Mila Kunis.

Originalmente David Cronenberg iba a ser el director, pero sus exigencias (suprimir la violencia, las escenas de clubes nocturnos y que el guion no se extendiera más de 70 páginas) no contaron con el beneplácito del autor de la novela y, finalmente, la dirección quedó en manos de Mary Harron ('Alias Grace').

La película contaba la historia de Patrick Bateman, un exitoso ejecutivo de Wall Street que por el día disimulaba ante todos su cara más ocura y violenta. Se trata de una adaptación del libro de Bret Easton Ellis ('Las leyes de la atracción'), a quien la cinta disgustó de sobremanera.

El escritor consideraba su novela "inadaptable", ya que su narración no seguía una estructura clara sino que se adscribía a la corriente literaria del flujo de conciencia, en la que se plasman los pensamientos del personaje tal y como aparecen en su mente, independientemente de un orden lógico.

Según Ellis, la película se cargaba cualquier tipo de ambigüedad con escenas como la de Christian Bale persiguiendo desnudo a una prostituta con la motosierra, porque lo mostraba abiertamente al público en vez de dejarles imaginar cómo hubiera sido. El novelista defendía que "el cine no podía ser metafórico ni ambiguo".

Aparte de esa supuesta falta de ambigüedad, Ellis señaló que el otro error garrafal de la adaptación era que hubiese sido dirigida por una mujer:

Creo que (el cine) es un medio construido para la mirada masculina y la sensibilidad masculina. Es decir, el mejor arte se hace no bajo la indiferencia, sino bajo la neutralidad (ante) el sentimentalismo que creo que puede ser una trampa para las mujeres directoras.

Menos mal que nadie más pensó como él, porque nos habrían privado de una de las películas de psicópatas más interesantes, inquietantes y perversamente divertidas del siglo XXI.

