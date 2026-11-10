Kirk Douglas, sobre John Wayne: "No hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero me parece uno de los actores más profesionales con los que he trabajado"

Kirk Douglas y John Wayne son dos de las mayores leyendas de la historia del cine. Eso sí, su ideología los separaba por completo, pues Douglas era demócrata de izquierdas, mientras que Wayne era un republicano de derechas. Era inevitable que existiese cierta fricción entre ambos, pero a la hora de la verdad siempre se imponía esa profesionalidad que sí compartían.

Los caminos de ambos se cruzaron por primera vez 1965 en 'Primera victoria', volviendo a coincidir de forma prácticamente consecutiva tanto en 'La sombra de un gigante' como en 'Ataque al carro blindado'. De hecho, Wayne contactó directamente con Douglas en el caso de 'La sombra de un gigante': "Me llamó a Londres y me dijo: Oye, Kirk, creo que hay un papel que quieres interpretar". Es evidente que ambos eran capaces de dejar sus diferencias ideológicas de lado a la hora de trabajar.

"El trabajador más duro con el que he colaborado"

Eso sí, los dos eran conscientes de que había que poner una norma muy clara mientras trabajaban para evitar encontronazos innecesarios, tal y como el propio Douglas recordaba en una entrevista concedida a The Dick Cavett Show: "Cada vez que trabajamos en una película, rara vez... tal vez cenamos juntos una noche durante todo el rodaje, pero nos llevamos muy bien. Nunca discutimos de política".

Douglas también señala que "siempre lo he llamado John; todo el mundo lo llama Duke" e insiste en que "Nunca hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero creo que es uno de los actores más profesionales con los que he trabajado", pues "es el primer tipo en el set, es el trabajador más duro con el que he colaborado y creo que es todo un personaje".

Wayne falleció el 11 de junio de 1979 a los 72 años y Douglas fue una de las muchas personalidades de Hollywood que acudieron a su funeral, mostrándose muy afectado por la muerte de El Duque. Por su parte, Douglas siguió entre nosotros hasta el 5 de febrero de 2020, cuando dejó este mundo a los 103 años de edad.

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