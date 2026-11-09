Rebecca Ferguson revela por qué no volvió a 'Misión Imposible' en su última entrega: "No quiero sentarme a esperar"

En uno de los movimientos más extraños de marketing de los últimos años, 'Misión Imposible, Sentencia Mortal - Parte 1' perdió la promesa de las dos partes después de que la taquilla no fuera la que se esperaba, y dejó la secuela con otro nombre, otro tono... y un personaje que muchos dimos por hecho que volvería de alguna manera, pero se quedó en la nada. Ahora sabemos que había un motivo para ello y sí, efectivamente, a partir de ahora hay spoilers de las dos últimas entregas de la saga, por si aún no te has puesto al día.

Misión: improbable

Conocimos a Ilsa Faust en 'Misión Imposible: Nación Secreta', y su relación con Ethan Hunt fue creciendo a lo largo de las entregas siguientes, aprendiendo a ser alguien que juega en equipo. Sin embargo, en la séptima parte se la cargaron en Venecia... o al menos eso es lo que parecía. Muchos creímos que en un giro totalmente propio de la saga habría fingido su muerte para engañar a la IA enemiga, pero nada de eso ocurrió en 'Misión Imposible: Sentencia Final', que simplemente asumió que le habían dado matarile.

Rebecca Ferguson no había dicho nada al respecto más allá de que había firmado por tres películas y para la cuarta necesitaba firmar un nuevo contrato, pero ahora, en una entrevista para el podcast Unwrapped ha aclarado por qué decidió que había llegado el momento para despedirse de Ilsa: "La adoro por encima de todo. Creo que es el personaje más increíble y fantástico". Y sin embargo...

Cuando iban a escribir la cuarta parte, había mucho que hacer con Ilsa, estaba aprendiendo a jugar en equipo. Pero a no ser que vayas a tener muchas escenas, tienes que estar mucho tiempo sentada esperando para rodar una película gigantesca en la que se tarda más de un año. Se necesita algo más que amar al personaje y apoyar a Tom y McEwen en la historia. Quiero trabajar, tío. Quiero trabajar.

No es que Ferguson estuviera precisamente en contra de la saga, ni mucho menos: le encantaba rodar... cuando le pedían que lo hiciera. "No quiero sentarme en un trailer y esperar a que quizá haya una escena, y eso es lo que pasa con 'Misión Imposible', porque es tan extravagante... ¡Y no tienen guion, realmente! Tienes que saltar cuando dicen que saltes, y por eso es increíble. Estás muy entrenada, muy preparada, cuando estás rodando es abrumadoramente emocionante, pero tienes que esperar mucho tiempo".

¿Y en qué se resume esto? Pues en que, efectivamente, ha tenido más tiempo para otras cosas: "Cuantos más personajes hay, más tienes que esperar. Así que cuando vinieron con otra oferta, tuve que sentarte y ver si me convencían más otras ofertas que me habían hecho. Hice dos temporadas de 'Silo' y dos películas de 'Dune' y ellos todavía estaban haciendo la película".

Duda solucionada, pero a los fans de la franquicia nos ha quedado el regomello de despedirnos de ella como es debido, más allá de un callejón en Venecia. A la espera de que alguien resucite 'Misión Imposible', me temo que esto sí que es... bueno, una misión imposible.

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