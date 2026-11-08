Steven Spielberg prepara la película del oeste definitiva. El director de 'Parque Jurásico' promete un ambicioso western libre de "estereotipos y clichés"

Steven Spielberg es uno de los directores más importantes de la historia del cine, habiendo realizado multitud de películas inolvidables. Eso sí, él mismo fue consciente durante años que le faltaba hacer su aportación personal a dos de los géneros más importantes de todos los tiempos. En el caso del musical ya se quitó esa espinita clavada con su excelente nueva versión de 'West Side Story', pero el western sigue siendo su gran cuenta pendiente.

El propio Spielberg así lo reconoció hace años, algo a lo que ha estado dando vueltas hasta encontrar el material perfecto para él. Así lo confesó en The Big Picture, donde desveló que "estoy desarrollando un western. Y habrá caballos. Habrá armas, pero no habrá tópicos, eso se lo puedo asegurar. No habrá estereotipos ni clichés".

A rodar en 2027

Por ahora, Spielberg no ha querido dar muchos más detalles al respecto de la que se perfila como su siguiente película tras 'El día de la revelación', pues hasta él mismo confesó el año pasado a The Hollywood Reporter que hacer un western "es algo que se me ha resistido durante todas estas décadas", pero que tenía ganas. Y está claro que no va a hacer una película del oeste más.

Actualmente, Spielberg trabaja en la sombra en la que perfectamente podría la película del oeste definitiva. La primera pista que ya nos han dado es que en ella volverá a contar con su colaborador habitual Janusz Kaminski, con quien empezó a trabajar en 'La lista de Schindler' -justamente 'Parque Jurásico' fue la última que Spielberg hizo sin él- y desde entonces nunca ha cambiado de director de fotografía.

Kaminski ha aclarado ahora que Spielberg se ha puesto como objetivo rodar su primer western a lo largo de 2027, por lo que ya está imaginando qué paisajes son los más apropiados para la ocasión, inspirándose para ello en los lugares donde él creció:

Steven Spielberg con Janusz Kaminski

Solíamos ir a esta región de los Sudetes, donde las colinas onduladas eran preciosas, parecían parte de Montana. La orografía, la nieve, la niebla. Quienes filman películas estadounidenses suelen venir de otros lugares, y vemos estas mismas cosas de manera diferente. Por eso hay espacio en esta profesión para hombres y mujeres de distintos países que aportan estéticas diferentes al cine estadounidense.

Recordemos que Spielberg cumplirá 80 años el próximo 19 de diciembre, así que tampoco puede ya relajarse mucho si quiere seguir sacando adelante proyectos tan ansiados como el que ahora nos ocupa.

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