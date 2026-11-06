Matt Damon confiesa que rechazó protagonizar 'Ted' y todavía se arrepiente: "Me convencí de que no debía hacerlo"

Hay decisiones profesionales que se quedan dando vueltas en la cabeza durante años. Y si no, que se lo pregunten a Matt Damon. El actor ha desvelado que estuvo muy cerca de protagonizar 'Ted', la comedia de Seth MacFarlane sobre un oso de peluche malhablado que conquistó la taquilla en 2012. Finalmente, dejó pasar el proyecto y el personaje de John terminó en manos de Mark Wahlberg. Una elección que, vista con perspectiva, todavía le hace pensar en lo que pudo haber sido.

El propio Damon ha reconocido que rechazó la propuesta en una entrevista con GQ, en la que ha explicado cómo dejó escapar una oportunidad que, sobre el papel, le había entusiasmado muchísimo. De hecho, su primera reacción al leer el libreto fue tan positiva que no pudo evitar compartir algunos fragmentos con sus amigos durante una cena.

"Nunca me había pasado que me riera tanto leyendo un guion. Literalmente, me lo llevé a cenar y estuve leyendo algunas partes en voz alta a mis amigos", recuerda el intérprete. Sin embargo, empezó a darle demasiadas vueltas a la propuesta y terminó tomando una decisión que ahora contempla de otra manera.

Su razonamiento fue que el verdadero protagonista de la historia podía ser el propio oso de peluche, un personaje al que Seth MacFarlane prestaba su voz y que se convirtió en el gran reclamo de la película. "Me volví demasiado listo. No sé en qué estaba pensando. Me dije: 'Bueno, quizá el oso de peluche sea en realidad la mejor parte'", explica Damon.

Había, además, otro motivo por el que participar en 'Ted' habría tenido un significado especial para el actor: el rodaje se desarrolló en Boston, su ciudad natal. Damon podría haber pasado varios meses trabajando cerca de su familia, algo que hoy adquiere una dimensión todavía más emotiva tras el fallecimiento de su padre.

"Le di demasiadas vueltas y acabé convenciéndome de que no debía hacerlo. Y, como se rodaba en Boston, habría tenido la oportunidad de estar en casa. Mi padre ya ha fallecido y ahora pienso: 'Vaya, habrían sido seis meses allí, en casa'", reconoce.

Fue para Mark Wahlberg

Pese a todo, Damon no cuestiona el resultado ni considera que Wahlberg fuese una mala elección. Al contrario, tiene claro que la película encontró al intérprete adecuado para dar vida a John, el mejor amigo del irreverente peluche.

'Ted'

"Pero, una vez más, el actor adecuado consiguió el papel. Mark está genial, la película es fantástica y yo no la habría hecho mejor", afirma.

Estrenada en 2012, 'Ted' fue un éxito comercial que dio lugar a una secuela cinematográfica y, años después, a una serie precuela para Peacock. Una trayectoria que demuestra el impacto que tuvo aquella comedia protagonizada por un oso de peluche con una afición poco convencional por los excesos.

En cualquier caso, la carrera de Damon no parece haberse resentido por aquella oportunidad perdida. El actor vive actualmente un momento especialmente destacado gracias a 'La Odisea', la superproducción de Christopher Nolan, que ha superado los 652 millones de dólares en la taquilla mundial y prepara su regreso a los cines en diciembre en formato Imax de 70 mm. Un proyecto que, además, ha situado al intérprete entre los nombres a tener en cuenta en la temporada de premios.

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