Keanu Reeves regresa como John Wick, aunque en un formato completamente nuevo: contará la historia que llevamos 12 años esperando ver

Ya llevamos esperando el regreso de 'John Wick' desde hace tres añitos, y parece que por fin veremos la ansiada precuela con la que Chad Stahelski y compañía nos llevan tentando desde hace años. Desde la primera película hemos oído hablar de esa misión imposible que John Wick tuvo que realizar para poder retirarse, y sabemos que llegará en formato animado.

Volvemos al pasado

La precuela animada ya se confirmó en 2025, con una historia centrada en esa tarea imposible en la que John Wick eliminó a todos sus rivales en una sola noche para poder romper sus obligaciones con la Alta Mesa. Completar esta última misión le permitió retirarse para vivir tranquilamente con Helen, su esposa, un evento canónico en la historia de John Wick que tiene lugar años antes de la primera película de 2014.

Aunque ahora se ha confirmado por fin la pieza que nos faltaba para traer a John Wick de vuelta a tope y como todos queremos: Keanu Reeves prestará su voz en la película. Así lo han reportado desde Variety, con Lionsgate y Reeves llegando oficialmente a un acuerdo para la precuela.

Que esta parte de la historia de John Wick vaya a ser animada tiene todo el sentido del mundo. Porque, aunque amemos a Keanu Reeves, no hay que olvidarnos de que el actor ya tiene 62 años y va a ser complicado que de el pego como un John Wick jovencito. Mientras que la magia de la animación nos permite este tipo de licencias, además de que puede ser un medio tremendo para explotar al máximo toda la acción de la franquicia.

"Tanto en la animación como en el mundo de 'John Wick', las posibilidades son infinitas. Y no hay una historia de 'John Wick' que los fans pidan más a gritos que la Tarea Imposible. La versión de Shannon [Tindle] de esta historia es increíble, y estamos muy emocionados por ver qué puede hacer John Wick en animación", han dicho desde Lionsgate.

Como director de la precuela de 'John Wick' tendremos a Shannon Tindle, director de 'Ultraman: El ascenso' para Netflix y animador veterano que ha trabajado en 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y 'Megamind'. Tanto Stahelski como Reeves supervisarán la producción con sus propias compañías, y el equipo original de la franquicia muy pendiente de la precuela animada.

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