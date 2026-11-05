La primera película doblada en España llegó 4 años antes de la Guerra Civil. El director de cine más famoso de nuestro país se ocupó de que fuera un doblaje perfecto

Al principio de la historia del cine sonoro, nadie tenía muy claro cómo iban a hacer películas para todos los mercados. Antes, con el cine mudo, era más fácil: simplemente se cambiaban las cartelas y se estrenaban tal cual, pero con la llegada del sonido todo se complicaba. En un principio empezaron a hacer versiones dobles: con el mismo decorado y guion, pero rodando por la noche, los actores y el director cambiaban para hacer los mismos planos. ‘Drácula’, ‘La voluntad del muerto’ o ‘Wu Li Chang’, entre otro centenar de obras, se hicieron así, pero pronto se vio que era muy caro e inviable. Solo quedaba el doblaje.

Micrófonos, voces, ¡acción!

La primera película que se dobló en la historia del cine vino un año después del estreno de ‘El cantor de jazz’, pero nadie sabe muy bien cómo fue. Tal y como se ha acreditado, en la Alemania de 1928 hicieron el doblaje de ‘The night flyer’, una película… muda. Se desconoce si hicieron una versión doblada para probar la nueva tecnología, si ya desde su estreno en estados Unidos se mostraba con una doble versión muda y sonora o si, a la hora de clasificarla, se equivocaron en el registro con otra película, pero, en todo caso, ahí quedó el detalle para la historia.

Y en España, ¿qué? Pues, aunque queda el runrún de que fue el franquismo el que impulsó el doblaje, lo cierto es que, tal y como se puede leer en el fabuloso cómic-ensayo ‘Yo, traductor’, de Javier Pérez Alarcón y Raúl Salazar, la primera película doblada para nuestro país (el doblaje en sí se hizo en Joinville-Le Pont, Francia) con actores de doblaje íntegramente españoles se hizo en 1932, durante la II República: ‘Entre la espada y la pared’ (‘Devil and the deep’).

Puede que ‘Entre la espada y la pared’, aunque presenta a Gary Cooper, Charles Laughton y Cary Grant, no haya pasado a la historia, pero marcó un antes y un después en nuestro cine. Tan en serio se lo tomaron que el director de los ensayos de aquel primer doblaje fue el mismísimo Luis Buñuel, venido de triunfar con un ‘Un perro andaluz’ y ‘La edad de oro’.

Vamos a ser francos

Es de justicia, eso sí explicar que esta fue la primera película doblada en España, pero no al español: esa fue ‘Rio Rita’, en 1929, un éxito en su momento del que 38 minutos permanecen perdidos. El doblaje en cuestión tuvo lugar en Los Angeles con un reparto tanto latino como español… pero, como había algunos problemas con los sistemas de sonido, en España también llegó a proyectarse subtitulada en su estreno.

La industria del doblaje creció, y en 1933 abrió el primer estudio destinado exclusivamente a tal práctica, T.R.E.C.E. Poco a poco, todas las películas iban estrenándose dobladas, algo muy útil (para qué negarlo) en un país con entre un 25% y un 30% de personas analfabetas que no podían leer subtítulos. Finalmente, tras la Guerra Civil y el asentamiento de la dictadura franquista, el 23 de abril de 1941 se emitió una Orden obligando a doblar al castellano cualquier película que llegase a España, traduciendo tanto los diálogos como todos los letreros que apareciesen en pantalla.

Y aunque ahora lo veamos de otra manera, en aquel entonces, con la industria de la importación de películas totalmente parada (salvo para Alemania e Italia), los representantes del cine español se quejaron amargamente porque las majors norteamericanas tenían más recursos económicos y “al regalarles el idioma”, las españolas perderían su principal atractivo. Por ejemplo, Alberto Garcilópez llegó a escribir en la revista Primer Plano en 1943 “El doblaje, como sistema, es monstruoso. Pero, además, es el suicidio de nuestro cine”. Han pasado 83 años y ya podemos afirmar con tranquilidad que ambos pueden coexistir. Vaya que si pueden.

Actualmente, pocas son las películas y series que llegan exclusivamente en versión original a nuestro país, y las que lo hacen son criticadas a mansalva. Por más que yo, en lo personal, sea público de versión original, lo cierto es que el 94,3% de la población prefiere el doblaje, algo que quizá nunca hubiera ocurrido sin ‘Entre la espada y la pared’. De aquellos barros, estos lodos.

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