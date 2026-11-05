Esta actuación es una de las más legendarias de todos los tiempos y todos los actores la celebran. Ahora puedes ver la imprescindible película gratis

El histrionismo en una actuación es algo que salta a plena vista, y nos genera rechazo porque es tan exacerbado y tan agresivo que no lo podemos considerar real. Dejando a un lado que lo cinematográfico no acaba siendo, casi en ningún caso, real, el repudio de ciertos personajes o interpretaciones de este estilo puede deberse a no querer ser expuestos a esa clase de intensidad.

Son ciertos tipos de vivencias de las que no queremos rodearnos necesariamente, pero no quiere decir que no existan. Nadie peleo más por ello que John Cassavetes en su cine independiente, dejando a sus actores libertad absoluta para interpretar sus textos y llevar las situaciones a los extremos que su instinto artístico les exigiese. Una crudeza descarada que ha dado algunas de las actuaciones más memorables de todos los tiempos, como la de ‘Una mujer bajo la influencia’ (’A Woman Under the Influence’).

Dominio pernicioso

No hay casi ningún actor vivo que no se haya rendido a la interpretación protagonista de Gena Rowlands en esta película (ver a uno de ellos en un vídeo de Criterion Closet acaba significando recoger esa película tarde o temprano). La estrella y esposa del cineasta deja junto a Peter Falk un trabajo dramático inolvidable que ahora se puede ver gratuitamente en JustWatch, además de en las suscripciones de Filmin o de Tivify.

Siguiendo a un intento de tener una cena íntima sin hijos que fracasa de manera inesperada, la inestabilidad emocional de Mabel Longhetti se desata y su marido Nick ya no sabe cómo cargar con semejante responsabilidad (o cualquiera). La situación escala hasta que toca tomar medidas realmente drásticas.

Una historia de frustraciones e incompatibilidades en pleno corazón de los suburbios. Cassavetes, siempre interesado en indagar en los puntos de fricción de los humanos y de lo que consideraba “la gente corriente”, mete el cuchillo en la incomprensión alrededor de la salud mental y de la posibilidad de salir de un molde de familia tradicional que no encaja necesariamente con todos.

‘Una mujer bajo la influencia’: psicología desatada

Lo hace aplicando lo que nadie en la película sabe realmente hacer: tener empatía absoluta y sin compromiso, tratando de respetar todo el rato a su protagonista femenina sin necesidad de juzgar decisiones o exabruptos. Todos tienen una raíz, y Cassavetes la deja a plena vista sin tener que incidir completamente en ella para que sea patente.

Su retrato brutal de la mentira de las convenciones sociales de ciertas clases con aspiración de parecer acomodadas sólo es posible gracias a su dirección de actores que les permite ser completamente vulnerables. Falk tiene sus grandes momentos como patriarca al que todo le viene grande, y Rowlands llega a cotas a la que la mayoría de interpretes sólo puede aspirar. Sostener un personaje así generaría rechazo total en la mayoría de ocasiones. Para algunos espectadores, aún se generará ese rechazo. No quiere decir que deje de ser auténtico y trascendental.

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