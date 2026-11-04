150 minutos del mejor cine de ciencia ficción: el final de la trilogía más épica de los últimos años es la película más corta de la saga

Ya quedan menos de dos meses para que el 2026 llegue a su final, pero todavía quedan muchos grandes estrenos en cines llamados a atraer la atención del público. Eso sí, hay dos películas que brillan con luz propia por encima del resto, dándose además la casualidad de que ambas se estrenan 18 de diciembre. Me refiero a 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune 3'.

A priori, la película de Marvel deberían superar con mucha holgura al nuevo largometraje de Denis Villeneuve, lo cual no quita que ambas apunten a ser tremendos bombazos en taquilla. Ahora toca centrarnos en 'Dune 3', pues ya es oficial que va a ser la película más corta de la trilogía más épica de los últimos años al irse hasta los 150 minutos de duración.

¿Será suficiente?

Esa es la información que ha hecho oficial The Irish Film Classification Office, por lo que ya no se trata de una especulación más o menos fundada. De hecho, la Oficina de Clasificación de Películas de Irlanda aclara que 'Dune 3' tendrá una duración exacta de 150 minutos y 7 segundos, quedándose así ligeramente por detrás de las dos anteriores entregas.

Recordemos que 'Dune' se fue hasta los 155 minutos, mientras que 'Dune 2' fue aún más larga al irse hasta los 165 minutos. Muchos fans esperaban que la película final de la trilogía protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya superase esa cifra, pero finalmente ha sucedido todo lo contrario.

Ya veremos si esta decisión afecta de alguna forma a la adaptación de 'El Mesías de Dune', pues es posible que se le acabe quedando corto a Villeneuve y tenga que dejar fuera muchas cosas del libro de Frank Herbert. Por mi parte, prefiero esperar que acaben siendo 150 minutos del mejor cine de ciencia ficción antes de decir adiós a Arrakis.

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