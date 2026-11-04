Carrie-Anne Moss (59 años), actriz, confiesa su amor por este lugar de Cataluña: "Es uno de mis sitios favoritos del mundo"

Desde el pasado 23 de octubre, si sois suscriptores de HBO Max, tenéis la oportunidad de ver 'Yaga' un sombrío thriller policiaco protagonizado, entre otros, por Carrie-Anne Moss. Conocida especialmente por hacer de Trinity en 'The Matrix', la actriz canadiense realmente empezó a abrirse paso en la profesión con series de temática criminal, como 'Dark Justice' ('Justicia ciega'), una ficción a la que llegó mientras estaba en España.

"Buscaban a una estadounidense. Fui a la audición y pensé: '¡Dios mío! Soy canadiense, seguro que se dan cuenta'. Intenté cambiar un poco mi forma de hablar, ya que en aquel entonces tenía un acento canadiense muy marcado. Y conseguí el papel; fue mi primer trabajo como actriz", contó Moss en declaraciones a Fotogramas, explicando que era 1991 y la CBS había escogido Cataluña para grabar la serie. "Rodé una temporada completa de la serie en Barcelona y, después, hice una segunda en Los Ángeles".

Pero, ¿qué hacía la estrella de cine en el país? "Trabajaba allí como modelo y un día, mientras vivía en Sitges, donde nos quedábamos todas las modelos, y me surgió una oportunidad para un casting. Solíamos coger el tren para ir a trabajar y asistir a las audiciones. Así fue como conseguí una prueba para la serie", explica. "Viví en España durante más de un año. Primero estuve en Madrid, luego me mudé a Barcelona y, más tarde, viví en Sitges, que es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo. (...) Fue una de las etapas más interesantes de mi vida", concluye sobre este tema la actriz.

Un curso acelerado de aprendizaje como actriz

No es para menos, fue como un curso acelerado de interpretación para ella. "No sabía absolutamente nada; desconocía incluso conceptos técnicos, como el de situarse en una marca en el set". Pero debió hacerlo bastante bien porque no tardó en asentarse en la industria, si bien su gran salto adelante no llegaría ya hasta 1999 con 'The Matrix'.

Carrie-Anne Moss interpretó a Tara McDonald en Dark Justice (Justicia Ciega), una serie centrada en un magistrado que, tras perder la fe en el sistema legal, llevaba una doble vida como vigilante nocturno. La ficción, emitida a principios de los 90, fue pionera al ser una coproducción hispano-estadounidense gracias a la colaboración entre CBS y TV3, y rodó en Barcelona sus primeros capítulos. En 1992, sin embargo, con la ciudad volcada en los Juegos Olímpicos, la ficción puso rumbo a California, y con ella Carrie-Anne Moss.

En cuanto a Yaga, recién estrenada en HBO Max, esta apuesta se presenta como una reimaginación del mito de Baba Yaga en forma de thriller policíaco oscuro y seductor, en el que todo el mundo tiene algo que ocultar y algunos secretos se remontan a siglos atrás. La producción se basa en una obra teatral, y cuenta en su reparto con Noah Reid (Schitt's Creek), Clark Backo (Letterkenny) y Hudson Williams (Heated Rivalry).

Imagen | Yaga

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