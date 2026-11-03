Curry Barker, director de 'Obsession', sobre el detalle y la escena eliminada que hacen la película más escalofriante: "Nadie habla nunca de esto"

En un año tan interesante en el terror, sobre todo en lo que respecta a nuevas propuestas originales de autores emergentes, ‘Obsession’ es una de las que se lleva la palma. La película independiente de Curry Barker, que se estrenó meses después de un paso discreto por el Festival de Toronto, se ha vuelto el fenómeno del año con 521 millones de dólares recaudados en taquilla en todo el mundo.

Existen hasta posibilidades de que la película haga ruidos en la próxima temporada de premios, y por eso su director y su estrella Inde Navarrette están haciendo nuevas rondas de promoción para hablar del impacto de la película. También de aspectos que no han sido comentados muy generalmente por el público, pero que son fundamentales para la terrorífica historia.

A partir de aquí spoilers de ‘Obsession’

Charlando con Entertainment Weekly, el cineasta y la actriz fueron preguntados por algunos detalles ocultos o “easter eggs” en los que el público no ha reparado lo suficiente. Navarrette señala como en el altar que monta al final Nikki hay pelos del protagonista, porque sigue cortándoselos: “Nuestro equipo de atrezo hizo un gran trabajo”.

Subirse por las paredes

Barker fue más allá recordando una de las escenas más inquietantes y cruciales para detallar el núcleo del conflicto en ‘Obsession’: cuando el protagonista abre su fiambrera y encuentra dos fotos de él con Nikki que rezan “tú” y “no yo” (mostrando que la auténtica Nikki está fuera de esta relación “idílica” que se ha montado con su deseo). En la primera foto se ve cómo el protagonista es retratado desde arriba, un plano casi imposible de realizar individualmente sin tomar ciertas medidas.

“Nadie habla nunca de esto” expresa el director y guionista al señalar que dicha foto está tomada desde el techo de la habitación, por lo que Nikki ha tenido que trepar y engancharse ahí para realizarla. “No puede tomarla desde la cama, está demasiado arriba”. Barker también explica como había una escena donde se ve de forma más clara a la protagonista agarrándose al techo para observar a su novio.

El protagonista observa la habitación para ver si Nikki se encuentra allí, pero no la ve porque se encontraba en una zona que nunca se pararía a mirar. De ahí que le extrañe que ella le responda “he estado en la habitación todo el rato”. La escena fue eliminada del montaje final, aunque Barker comentó que existe la posibilidad de que aparezca “en algún montaje algún día”

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