2.322 días después de lanzar su último episodio, RTVE confirma que aún no ha cerrado la puerta al regreso de su serie de historia más ambiciosa

Lo miraba esta mañana al escribir esta noticia: han pasado más de 2.320 días desde 'Días de futuro pasado', el octavo episodio de la cuarta temporada y, por tanto, y hasta ahora el último de 'El Ministerio del Tiempo'. Desde entonces, los fans de la que quizá sea la apuesta de ciencia ficción más ambiciosa de RTVE siguen esperando su regreso. Este no parece que vaya a producirse pronto, pero hay motivos para mantener la esperanza.

Fernando López Puig, productor ejecutivo de Ficción de RTVE, ha asegurado en el South International Series 2026 que "siempre hay intención" de traer de vuelta el programa. "Ahora mismo no hay prevista una nueva temporada, pero nunca se ha cerrado [la puerta]. Siempre está ahí, porque no es algo que se haya quedado antiguo", añade en declaraciones recogidas por VerTele en la que no ha confirmado ningún plan concreto. De hecho, es posible que si 'El Ministerio del Tiempo' regresara, no lo hiciera en su formato original: "Las series de largo recorrido cada vez son menos frecuentes", por lo que quizás pueda regresar como miniserie, como especial, u otra cosa.

Lo que opina Javier Olivares

Y de todo esto, ¿qué tiene que decir su creador, Javier Olivares? "Si RTVE lo quiere hacer, puede hacerlo sin mí. Porque es la dueña [de los derechos], para empezar. Si quieren que yo participe en un nuevo 'El Ministerio del Tiempo', siempre será para mejorar lo que ha habido. Porque, si es para empeorarlo… mejor dejarlo como está". Veremos si se termina moviendo algo en este sentido, o todo se queda aquí.

'El Ministerio del Tiempo' se estrenó en 2015, en una etapa en la que RTVE buscaba contenidos nuevos y diferentes, y en la que las series de ambientación histórica les habían funcionado bien gracias a éxitos como 'Águila Roja' o 'Isabel'. Protagonizada por Rodolfo Sancho, Aura Garrido y Nacho Fresneda, narraba la historia de tres viajeros en el tiempo encargados de proteger la historia de España frente a todo tipo de amenazas.

En total se emitieron 42 episodios -algunos realmente excepcionales- divididos en cuatro temporadas. Las tres primeras se lanzaron prácticamente de forma consecutiva, lo que hablaba de cierto optimismo en el ente público con la producción. Sin embargo, para la cuarta entrega tuvimos que esperar ya más tiempo y quedó claro que esta ficción había perdido la confianza de la corporación tras un pequeño bajón de audiencia.

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