Charlton Heston visitó España en 1976 mostrando admiración por Juan Carlos I: "Creo que el joven rey goza de las simpatías de todo el mundo"

Pocas películas habrá en el mundo con unos cabezas de cartel tan potentes como los de 'La batalla de Midway': Charlton Heston, Peter Fonda y Toshiro Mifune, rodeados de actores como Robert Mitchum, Pat Morita, James Coburn e incluso un Tom Selleck primerizo. Fue un brutal éxito de taquilla, como no podía ser de otra forma: recaudó 100 millones de dólares frente a su presupuesto de tan solo 4 millones, pasando a la historia como una de las películas más exitosas de 1976. Y por supuesto, igual que ocurre ahora, ¿cómo se iba a quedar sin su presentación española?

Qué pasa, culebras

Heston vino a España a presentar su película en un momento políticamente movido. Franco había muerto en noviembre de 1975, y tan solo medio año después, el 27 de agosto de 1976, Heston se paseó por Madrid, dando una entrevista a Lecturas donde aprovechó para comentar que se estaba leyendo el libro 'La dinastía de los Borbones', como interesado, literalmente en "la vida de los grandes hombres".

Claro está, ya que estaba, aprovechó para dar su opinión del entonces recién coronado Rey de España, Juan Carlos I: "Creo que el joven rey goza de las simpatías de todo el mundo. En su reciente estancia en los Estados Unidos ha dejado muy buen recuerdo", comentó en su momento, jactándose de conocer España mejor que muchos españoles debido a sus viajes continuos por la península por motivos profesionales.

Lo cierto es que la entrevista dio mucho de sí por aquel entonces, dejando perlas como "ya no existen grandes hombres en ningún país del mundo" (excepto, tal y como señala, Winston Churchill) o "no merece la pena hacer televisión. Lo único que vale realmente de la televisión son los anuncios, están hechos a conciencia y cuidados en todos los detalles". A sus 53 años, era todo genio y figura.

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