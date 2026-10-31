Expertos en el salvaje oeste eligen el mejor western de la historia del cine: "Ningún otro ofrece más diversión, emoción y aventura"

El cine del oeste tuvo una importancia capital en Hollywood durante muchísimos años. Es cierto que su popularidad decayó hace tiempo, pero también que hay millones de amantes del género a lo largo del planeta que quizá estén interesados en que un grupo de expertos en el salvaje oeste hizo una votación para elegir cuál es el mejor western de todos los tiempos.

La votación en cuestión se hizo entre los conservadores, historiadores, expertos en armas de fuego y cinéfilos que trabajan en en el Buffalo Bill Center of the West, un complejo de cinco museos y una biblioteca de investigación fundado en 1917. Su objetivo era preservar y honrar la vida de William F. "Buffalo Bill" Cody. Eso sí, en la película elegida esa figura histórica ni siquiera aparece, ya que ese honor fue para 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp'.

"Una película de carácter fuerte pero con un gran corazón"

Protagonizada por Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott y Bill Paxton, 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' está considerada como una de las películas del oeste más importantes de los años 90 Y superior a 'Wyatt Earp', el largometraje protagonizado por Kevin Costner sobre la misma historia que se hizo de forma prácticamente simultánea -hasta el propio Costner se lamentó años después de esto-.

Un detalle importante sobre la votación realizada entre los expertos del Buffalo Bill Center of the West es que no se tuvo en cuenta la precisión histórica, dándose una importancia total al hecho de que sean las más entretenidas. Eso explica en parte que 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' se imponga a clásicos incontestables como 'Raíces profundas' (segunda posición), 'Sin perdón' (cuarto puesto) o 'Centauros del desierto' (puesto seis).

Lo curioso es que ellos mismos parecen asumir la polémica que va a causar su elección al señalar que quizá no sea la mejor película de la historia, pero a cambio señalan que "ningún otro ofrece más diversión, emoción y aventura. 'Tombstone' reúne lo mejor del western a lo largo de las décadas: los personajes míticos y los vastos paisajes de los años 50, el melodrama spaghetti western al estilo Leone de los 60, y la ambigüedad moral y el realismo de los 70. Al igual que el propio Wyatt Earp, 'Tombstone' es una película de carácter fuerte pero con un gran corazón".

Siendo justos, no le falta razón a esa argumentación, aunque eso no lo convierta necesariamente en el mejor western de todos los tiempos. Dicho esto, 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' es una película tremendamente entretenida que mantiene todo su encanto 33 años después de su estreno original en cines. Y si os apetece recuperarla o volver a verla, ahora mismo la tenéis disponible en streaming en el catálogo de Tivify.

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