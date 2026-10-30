Ha fallecido Patrick Stewart, pero siempre lo recordaremos por estas 3 inolvidables películas entre la ciencia ficción y el horror

Difícil no quedarse impactado al perder a un actor tan presente en la cultura popular y que se volvió sinónimo de presencia y respeto gracias a los papeles que interpretaba (y como los interpretaba). Patrick Stewart, legendario actor británico, falleció ayer con 86 años pero sin signos de que quería parar.

Casi toda una vida dedicada a la actuación, incluyendo muchas paradas por las tablas de escenarios británicos. Su carrera se transformó gracias a sus papeles de líderes en grandes franquicias de fantasía como Star Trek y Marvel, y es justo recordarle hoy por esos roles y también alguno más.

‘Star Trek: Primer contacto’ (’Star Trek: First Contact’, 1996)

Dirección: Jonathan Frakes. Reparto: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Marina Sirtis, Gates McFadden, LeVar Burton.

Lo suyo sería ver toda la serie de ‘Star Trek: La nueva generación’, al fin y al cabo el origen de películas como esta y también del cambio que tomó la carrera de Stewart. Pero a falta de encontrarla en plataformas, bien está la mejor aventura cinematográfica liderada por Picard, y también una de las mejores películas trekkies de todos los tiempos.

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‘X-Men’ (2000)

Dirección: Bryan Singer. Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Anna Paquin, Halle Berry, Ian McKellen.

El otro golpe de efecto en su carrera llegó siendo el fenomenal Profesor Xavier durante buena parte de todo el desarrollo de la franquicia X-Men, tanto en su periplo en Fox como en su regreso a Marvel. Todo se originó en esta sólida película donde tanto él como Ian McKellen vuelcan sus tablas shakesperianas para dar cierta legitimidad a un espectáculo superheroico.

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‘Green Room’ (2015)

Dirección: Jeremy Saulnier. Reparto: Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat, Callum Turner, Patrick Stewart.

Podríamos indagar en un rico pasado en diferentes producciones, incluyendo un sólido papel como Gurney en la primera ‘Dune’. Pero este thriller antifascista es una de sus mejores películas gracias a ese increíble manejo de la intensidad, propulsada por el propio Stewart retorciendo su gran carisma hacia un villano estremecedor.

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