Ian McKellen, Hugh Jackman y más estrellas dicen adiós a Patrick Stewart: "Era una persona muy transparente, un hombre digno de confianza, admirable y querido"

La inesperada y triste muerte de Patrick Stewart ha dejado un vacío en el mundo del cine y la televisión. El actor británico, que conquistó a varias generaciones como el capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier en 'X-Men', ha fallecido a los 86 años tras una lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia.

Tras conocerse la noticia, compañeros de reparto, amigos y figuras destacadas de Hollywood han querido despedirse de él y recordar no solo su talento interpretativo, sino también su generosidad, su sentido del humor y la huella que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.

Recordando al querido actor

Ian McKellen, amigo cercano de Stewart que compartió pantalla con él en la saga X-Men en la piel de Magneto, ha publicado un extenso homenaje en el que recuerda tanto sus orígenes como la estrecha relación que mantenían.

"Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra al que amó hasta el final. Se notaba en su acento y en la franqueza con la que decía lo que pensaba y sentía. Los habitantes de Yorkshire no toleran las medias verdades ni evitan los temas importantes. Era una persona muy transparente, lo que lo convertía en un hombre digno de confianza, admirable y, en mi caso, querido".

Solo unos días después de decir adiós a (también compañero de 'Star Trek'), William Shatner, el inolvidable capitán James T. Kirk, también quiso despedirse del actor con el que coincidió en 'Star Trek: Generations'.

"Qué semana tan desgarradora. Sir Patrick Stewart era un amigo, un compañero y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise, aportaba inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hacía. El Capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, al igual que el hombre que lo interpretó. Sentía un gran cariño y admiración por él y su trabajo. Mi más sentido pésame a Sunny y a su familia. Lo echaremos mucho de menos".

El actor Hugh Jackman, que compartió con Stewart varias entregas de X-Men en las que interpretó a Lobezno, publicó un mensaje en Instagram: "Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y el cine. Y, en mi opinión, un amigo y una persona extraordinaria. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, siempre".

El humorista, director y actor Seth MacFarlane, que trabajó con Stewart en proyectos como 'Padre de familia' o 'American Dad!', recordó al actor como una presencia excepcional tanto delante como detrás de las cámaras.

"Patrick era uno de esos íconos que, de alguna manera, dábamos por hecho que siempre estaría con nosotros. Crecí siendo fan suyo y más tarde tuve el privilegio de convertirme en colega y amigo, trabajando con él durante muchos años. Era ese actor excepcional que podía tomar cualquier diálogo y elevarlo, haciendo que un buen escritor sonara genial y un gran escritor sonara magistral. Además, era una persona sumamente humilde".

MacFarlane también compartió una estupenda anécdota que refleja la modestia de Patrick Stewart, incluso después de convertirse en una figura reconocida en todo el mundo.

"Recuerdo haber intercambiado correos electrónicos con él hace varios años, cuando empezaba el primer día de rodaje de una nueva película. Me dijo que siempre llegaba a un nuevo set sintiéndose como el mayor novato de todos. Mi reacción de asombro fue la misma que la de cualquiera. Le dije: Patrick, si te sientes así, el resto estamos perdidos. Hoy hemos perdido a un actor legendario y, para muchos de nosotros, a un buen amigo. Todo el mundo le echará mucho de menos".

Marvel Studios, que contó con Stewart para dar vida al profesor Charles Xavier durante décadas, también publicó un mensaje de despedida en el que subrayó la importancia de su interpretación para varias generaciones de espectadores.

"Todos en Marvel Studios lamentamos profundamente el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Vengadores: Doomsday. Fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestras condolencias a su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y a los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte".

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, recordó además el impacto que le produjo conocerlo durante el rodaje de la primera película de X-Men:

"Jamás olvidaré la primera vez que vi a Sir Patrick Stewart en el set de la primera película de X-Men. Tras años de conocerlo como el inimitable Capitán Picard, quedé maravillado, y resultó ser todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y una seriedad serenas. Fuera de las cámaras, era aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo. Ha sido un todo un honor conocerlo y trabajar con él. Su legado perdura no solo en décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchísimas personas a las que guió. Lo echaremos mucho de menos".

Las muestras de cariño también han llegado de otros compañeros y amigos que compartieron distintos momentos de la carrera de Stewart. Minnie Driver, que trabajó con él en 'Entre dos maridos', escribió:

"¿Es este año una especie de portal a un lugar mucho, mucho mejor que todas las personas maravillosas conocen y por eso se han marchado con serenidad? Querido Patrick. Siempre tuviste los mejores consejos, la historia más divertida y la paciencia para escuchar. Estoy desolada. Todo mi cariño para tu familia y para ti; siempre estarás en mi corazón."

Jonathan Frakes, su compañero en la saga también, se despidió con un sencillo "Descansa en paz, amigo mío", mientras que Wil Wheaton, que interpretó a Wesley Crusher en la franquicia, compartió una fotografía junto a Stewart acompañada de las palabras "Que Dios te acompañe, capitán". Lea Thompson, que lo dirigió en dos episodios de 'Star Trek: Picard', también destacó su profesionalidad y su generosidad: "Este asombroso actor tuvo la amabilidad de confiar en mí como directora. Siempre trabajador, inteligente y tan bueno que podías proyectar toda la escena en él. Patrick Stuart era sin duda un caballero". Kumail Nanjiani lo resumió de forma más breve en redes. "Sir Patrick Stewart era el mejor. No sé qué más puedo decir".

Por su parte, George Takei, el teniente Hikaru Sulu, recordó cómo Picard inspiró a una nueva generación de espectadores y cerró su homenaje con una despedida que resume el sentimiento de tantos seguidores:

"Fans de todo el mundo lamentan la pérdida de una leyenda verdadera e irremplazable. Como el capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó la nave Enterprise a lugares nunca antes explorados e inspiró a toda una nueva generación de astrónomos que anhelaban un futuro mejor para toda la humanidad. Sentimos una profunda tristeza. Descansa en paz, capitán".

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