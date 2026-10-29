'La oveja Shaun: Misión calabaza' es un festival de humor absurdo y animación artesanal para todos los públicos que llega justo a tiempo para celebrar Halloween

Teniendo Halloween a la vuelta de la esquina, el cine empieza a llenarse de criaturas monstruosas, historias de miedo y propuestas para disfrutar de la noche más terrorífica del año. Pero no todas las películas necesitan dar sustos para celebrar esta ocasión tan especial. El 30 de octubre llega a los cines 'La oveja Shaun: Misión calabaza', la tercera película protagonizada por el simpático personaje de Aardman Animations, el estudio responsable de 'Wallace y Gromit'.

En esta ocasión, Shaun y sus amigos se preparan para Halloween cuando un accidente destroza su preciado huerto de calabazas. Decidida a solucionarlo, la protagonista recurre a sus conocimientos de ciencia y termina provocando un desastre mucho mayor: una fórmula experimental hace que al granjero le crezca una espesa melena naranja que lo convierte en una criatura de aspecto monstruoso. Mientras los habitantes de Mossy Bottom intentan averiguar qué está ocurriendo, los rumores sobre una bestia que merodea por los alrededores empiezan a extenderse.

Halloween es una aventura disparatada

Dirigida por Steve Cox y Matthew Walker, la historia arranca cuando el granjero, que está enamorado de la veterinaria del pueblo, se prepara para la fiesta de Halloween mientras Shaun y el resto de las ovejas cultivan en secreto un huerto de calabazas. Todo se complica cuando un accidente acaba con la cosecha y la protagonista decide experimentar con una fórmula para acelerar el crecimiento de las plantas. Aunque consigue recuperar las calabazas, el invento termina afectando al granjero, cuya loción contra la calvicie se convierte en el recipiente accidental de una sustancia que hace crecer el pelo sin control. Su nueva apariencia desata el pánico entre los vecinos, que empiezan a hablar de una misteriosa bestia en los alrededores.

A partir de ahí, la película construye una sucesión de situaciones absurdas en las que también participan Bitzer, el fiel perro del granjero, y la veterinaria, decidida a descubrir qué criatura se esconde tras los rumores. La premisa sirve como excusa para parodiar algunas de las imágenes más reconocibles del terror, con referencias que van desde Frankenstein hasta Psicosis al videoclip de Thriller, de Michael Jackson.

Como en las anteriores entregas, parte de la gracia está en la capacidad de Aardman para contar historias mediante imágenes, gestos y sonidos. Los personajes no necesitan diálogos para transmitir sus emociones, y cada secuencia está llena de pequeños detalles y ocurrencias visuales. Los niños encontrarán una aventura repleta de animales expresivos y situaciones disparatadas, pero los adultos también podrán disfrutar de las referencias cinematográficas y de un humor más sutil. Además, la película también mantiene el característico gusto del estudio por los inventos imposibles y las reacciones en cadena, con una animación artesanal que demuestra el cuidado que hay detrás de cada fotograma.

El día más terrorífico del año

Con una duración de apenas 80 minutos, 'La oveja Shaun: Misión calabaza' apuesta por un ritmo ágil que no deja espacio para el aburrimiento. La trama es sencilla y no todos los chistes funcionan con la misma eficacia, pero la sucesión de gags visuales nos mantiene entretenidos. Y también hay sitio para una pequeña historia romántica entre el granjero y la veterinaria, que añade un toque de ternura a una aventura donde reina el caos.

Lo mejor es que la película sabe aprovechar el imaginario de Halloween sin convertirse en una propuesta demasiado aterradora. Su humor es accesible, pero no infantiliza al público adulto, y su animación en stop-motion vuelve a demostrar por qué Aardman sigue siendo uno de los estudios más icónicos del cine de animación. Sin duda alguna, esta nueva aventura de Shaun es una opción ideal para los que busquen una película familiar con monstruos, calabazas y muchas risas, justo a tiempo para Halloween.

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