Sin él no tendríamos 'Chicken Run' ni 'Wallace y Gromit'. Adiós a Loyd Price, el animador de Aaardman que ayudó a levantar el estudio: "Es actuar pero a cámara lenta"

Aardman, el estudio detrás de 'Chicken Run: Evasión en la granja' y 'Wallace y Gromit', ha tenido que decir adiós a una de sus grandes figuras. Loyd Price ha fallecido a los 64 años, y aunque quizás para muchos este nombre de entrada no signifique mucho, fue uno de los animadores clave a la hora de sentar las bases de Aardman y formar a toda una generación de artistas.

Los cimientos para todo lo que vino después

Price fue, animador, director de animación y supervisor en Aardman desde los días más tempranos del estudio. Pero además de su trabajo como animador en sí, Price fue indispensable para ayudar a los animadores a comprender a los personajes y trabajar con las marionetas que se convertirían en las estrellas del sarao.

"Para ser honestos, el proceso de animación es casi secundario", dijo Price en una entrevista con Animation World Network en 2005. "¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué está haciendo el personaje?"

Esta manera de comprender a los personajes es lo que hace las películas y los cortos de Aardman tan especiales, lo que da tanta presencia y personalidad a sus protagonistas. Un enfoque que Price trasladó a los animadores de Aardman para concienciarlos de todas las sutilezas que conlleva su trabajo.

"Tienes que traer al personaje a la vida y expresar esa actuación. En realidad, es actuar. Es actuar pero a cámara lenta", recordaba Price, revisando grabaciones de planos completado. "Los vemos y nos reímos. Hemos pedaleado muy duro mientras lo animábamos, nos hemos pasado días enteros con un solo plano, y todavía lo encontramos divertido. Es genial cuando pasa eso".

A finales de la década de 1990, Price se convirtió en el mentor de los nuevos animadores que llegaban a Aardman, creando el equipo que se encargaría de sacar adelante las producciones con las que el estudio saltó a la fama. Para pasar de cortos a largometrajes, elevándose como el mentor principal de toda una generación, sabiendo localizar sus fortalezas y dando el callo en los momentos más duros.

"Era paciente, y te animaba, bondadoso pero exigente, con un ojo analítico excelente", escribió Peter Lord, el fundador de Aardman en un post para despedir a su antiguo compañero. "Trajo un poderoso sentido de justicia e imparcialidad, lo que nunca le asustaba compartir, pero nunca le asustaba inventarse soluciones y sugerencias. Su fiesta de jubilación estaba llena hasta los topes de animadores, a todos los que había enseñado."

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