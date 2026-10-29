Ha fallecido Peter Medak, pero siempre le recordaremos por dirigir una de las películas de terror más inolvidables de la historia

Tener el lugar garantizado en la historia cinematográfica no tiene por qué sostenerse por una carrera redonda o llena de clásicos, porque a veces basta con tener el oficio brillante suficiente para hacer un clásico. Uno que perdure generaciones siendo inolvidable en el impacto causado al verlo.

Peter Medak, que ha fallecido recientemente a los 88 años, se ha caracterizado por una carrera estable y sin sobresaltos, siendo también la clase de cineasta que se movió bien en televisión contribuyendo a clásicos como ‘Breaking Bad’ o ‘The Wire’. Pero por lo que será siempre recordado su nombre es por ese escalofriante espectáculo llamado ‘Al final de la escalera’ (’The Changeling’).

Casa cambiada

El canadiense de ascendencia húngara dirige a George C. Scott en uno de sus clásicos más extremos, considerada frecuentemente una de las películas de terror más potentes de la historia. Un gran relato sobrenatural que se puede ver en streaming a través de Filmin, de Tivify, de Shadowz y gratis en Bloodstream.

Habiendo perdido a su familia de una manera increíblemente trágica, el compositor John Russell decide alejarse de todo relocalizándose en una mansión en la área de Seattle que ha estado abandonada durante más de una década. Por qué esta aparente estancia tranquila ha estado sin habitar queda pronto revelado al sucederse varios fenómenos extraños.

La confluencia de fenómenos del terror previos es palpable, tirando desde la demoniaca sombra de ‘El exorcista’ (’The Exorcist’) hasta el prolífico género de las casas encantadas de los setenta con fenómenos como ‘Terror en Amityville’ (’The Amityville Horror’). Tiene hasta el pequeño resquicio de alcanzar legitimidad adquiriendo a un interprete de la categoría de Scott, aunque fuera un poco viejo de más para su papel.

‘Al final de la escalera’: botes tenebrosos

Pero ‘Al final de la escalera’ funciona de maravilla porque tiene oficio de sobra, entendiendo qué hace estremecedor un paseo por una casa poseída por el mal y sabiendo cuando introducir elementos dramáticos. El oficio tonal de Medak crea una experiencia creciente en el escalofrío hasta un clímax demoledor.

Su gran virtud no está en la renovación de los referentes previos, sino en saber cómo ser una extensión de los mismos. ‘Al final de la escapada’ tiene una arquitectura trabajada que hace inquietante hasta lo más sencillo como el bote de una pelota de goma. Sus escenas logran ser memorables tras tiempo de ser vistas, y es suficiente para tener en estima a Medak como artesano.

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