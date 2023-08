Stephen King revela el clásico del cine de terror que le sigue helando la sangre

Stephen King sigue creando pesadillas entre el público con sus libros y sus adaptaciones televisión y películas. Pero curiosamente, hay un clásico del cine terror que le aterró en su momento y sigue causándole pesadillas. Aunque entre sus miedos más profundos, según una reciente entrevista en el podcast 'Talking Scared' es "perder las facultades mentales" a casua de alguna enfermedad degenerativa.

Sin embargo, King mencionó la película que le aterra cuando eligió varias películas para que BFI las mostrara durante su evento 'King On Screen' de 2017. En particular fue 'Al final de la escalera' (The Changeling, 1980), una elección de terror mucho más psicológico que muchas otras de género de la época, curiosamente estrenada el mismo año que apareció la adaptación de Stanley Kubrick de 'El resplandor', con la que el autor de Maine nunca ha estado contento.

Esto es lo que dijo Stephen King sobre por qué la película de Peter Medak le parece escalofriante:

“Dentro del terror sobrenatural, me gusta la película de Peter Medak 'El final de la escalera', protagonizada por George C. Scott en quizás su último gran papel en la pantalla. No hay monstruos que surjan de los ataúdes; solo con la pelota de un niño rebotando por un tramo de escaleras fue suficiente para helarme la sangre”.

De hecho, esta pequeña escena con la pelota se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos del cine de terror y hasta ha sido parodiado y recreado en numerosas ocasiones, aunque tiene una gran cantidad de otras escenas icónicas como la de la sesión de espiritismo o los flashbacks que revelan el misterio. De hecho hay muchos puntos en común con los clásicos 'The Ring' y 'El último escalón' y Alejandro Amenábar la cita como una de sus grandes influencias para 'Los Otros'.

'Al final de la escalera' está disponible en Filmin

En Espinof | ¡Viva el Rey! Todas las películas y series de Stephen King ordenadas de peor a mejor