'Wildwood', final explicado de la fantástica película de animación. Cómo Prue pone fin a años de tragedias sin resolver: "Todo tiene consecuencias"

Lo nuevo de LAIKA y Travis Knight finalmente ha llegado a cines tras más de una década de trabajo. 'Wildwood' es una ambiciosa épica de fantasía que arranca cuando Mac, el hermano pequeño de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos. Así es como Prue y su amigo Curtis terminan adentrándose en los abrumadores bosques que rodean Portland, solo para descubrir que allí hay todo un mundo que desconocían.

En esta tierra poblada por animales parlantes y humanos, una antigua maldición duerme esperando su momento. Y, mientras tanto, la Gobernadora Viuda ha puesto en marcha un plan oscuro para recuperar al hijo que perdió en los bosques hace años.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Wildwood'

Apostando por el amor

Tras 16 años en los fogones, 'Wildwood' ha llegado por fin a la pantalla grande, dejándonos el trabajo más elaborado de LAIKA hasta la fecha. La búsqueda de Prue es el hilo conductor de la historia, mientras vamos descubriendo más sobre este mundo oculto en los bosques y los traumas y heridas sin sanar que llevan años persiguiendo a sus habitantes.

La más importante de todas es la de Alexandra, la Gobernadora Viuda, quien sigue sin superar la muerte de su hijo y culpa a los bosques por habérselo arrebatado (y jamás encontrar su cadáver). Ahora planea sacrificar a Mac, el hermano de Prue, un niño nacido de la magia, para despertar a la hiedra y traer de vuelta a su hijo con un oscuro ritual.

Esta es una de las revelaciones más sórdidas de 'Wildwood', y también la historia de la familia de Prue. Como sus padres no eran capaces de concebir un niño, hicieron un trato con Alexandra, accediendo a entregarles su segundo bebé: Mac. Con los años, Alexandra ha vuelto para cobrarse su deuda, y Prue decide salvar a su hermano cueste lo que cueste a pesar del derrotismo de sus padres.

Aunque no solo Prue tiene una vendetta personal contra Alexandra. 'Wildwood' culmina con la unión de todos sus habitantes, humanos, animales y aves, reuniendo a diferentes pueblos para enfrentarse al ejército destructor de la Gobernadora Viuda. La misión de Prue solo ha sido una excusa para poner en marcha un enfrentamiento inevitable que llevaba años preparándose, y la amenaza de la hiedra devorando todo a su paso es el empujón que necesitan los habitantes del bosque para lanzarse a la batalla.

La magia lo es todo

Aunque Mac es el gran objetivo de Alexandra, Prue también es una niña nacida de la magia. Reticente a las historias de las tierras fantásticas más allá de Portland, poco a poco aprende a abrazar este lado de su naturaleza durante la película.

A lo largo de 'Wildwood' la vemos coger cada vez más confianza en sí misma mientras aprende más sobre el pasado de su familia. Y, también, mientras descubre su propia conexión con el bosque y el poder que hay en su sangre. Un elemento clave que le salva la vida en su enfrentamiento cara a cara con Alexandra, quien le da un corte en la mano con su daga ceremonial.

Al agarrar la hiedra con esta mano, la sangre de Prue entra en contacto con la hiedra y Prue es capaz de despertarla, usándola para ayudarla a detener a Alexandra. Así es como la hiedra salva a Mac y mata a Alexandra empalándola con numerosas ramas, solo para volver a dormir pacíficamente cuando así se lo ordena Prue.

Adaptar una serie de novelas no es fácil, y más cuando apenas cuentas con 130 minutos, por lo que Travis Knight y su equipo hicieron ciertos cambios al material original para traer la historia a la pantalla grande. Una de las mayores diferencias es para Curtis, que en el libro se queda en los bosques viviendo con los bandidos pero en la película regresa a casa con Prue y Mac.

Eso sí, Prue no es la única que vuelve cambiada de su viaje a los bosques, también lo hace Curtis. Pasa de ser un niño timorato emocionado con los juegos de mesa y de rol a vivir una batalla en primera persona, teniendo que tomar decisiones demasiado duras incluso para un adulto y madurando a pasos agigantados por el camino cuando se ve en medio de una espiral de violencia y tiene que matar a uno de sus enemigos para poder salvar a su amiga.

"Aprende lo que de verdad significa llevar un arma, llevar una espada", dijo Jacob Tremblay, el actor de voz de Curtis, a MovieWeb. "Al final, creo que Curtis se convierte en el héroe que quería ser. Al final da la cara por la gente que tiene a su alrededor y hace lo correcto, pero definitivamente tiene consecuencias".

Así se despide 'Wildwood', con un viaje que cambia por completo a sus protagonistas y les termina enseñando una dura lección por el camino. Sin duda la película más cruda y oscura de LAIKA hasta la fecha, con una reflexión un tanto agridulce sobre la magia que llevamos dentro y los límites a los que llegaríamos por salvar a nuestros seres queridos.

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