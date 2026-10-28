'Elden Ring' hace historia antes de su estreno: A24 rompe las reglas de Hollywood con su desorbitado presupuesto y un pacto multimillonario con Amazon

Pensar en A24 en pleno 2026 puede invitar a cometer el error de hacerlo en la modesta factoría de cine independiente en la que el dinero siempre ha estado en un segundo plano al compararlo con su apuesta por la creatividad, la libertad y el riesgo a nivel artístico. Cuando vamos camino a los 15 años desde su fundación, la compañía neoyorquina está plantando cara a los grandes estudios, y exhibiciones de músculo como 'Elden Ring' dejan claro que las reglas del juego están cambiando en la Meca del cine.

La última confirmación hasta la fecha de esto llega en exclusiva gracias a la gente de Deadline, donde han arrojado algo de luz sobre el proceso de producción, financiación y ventas de la adaptación de videojuego de Hidetaka Miyazaki capitaneada por Alex Garland, comenzando por un presupuesto que, según el medio, estaría ubicado en la horquilla entre los 175 y los 200 millones de dólares —más cerca de esta última suma—.

Un antes y un después

Esta millonada ha hecho que 'Elden Ring' esté batiendo récords antes de estar tan siquiera completada, ni mucho menos estrenada. Y es que la cinta, coproducida entre A24, DNA Films y Bandai Namco, tras su presentación en el American Film Market —AFM para los amigos—, se ha convertido en el proyecto cinematográfico independiente con el mayor presupuesto de la historia que se haya puesto a la venta en un mercado de derechos para su distribución cinematográfica o televisiva.

Esta situación es poco menos que excepcional, comenzando porque es tremendamente inusual que productos de esta envergadura económica se pongan a la venta fuera del ecosistema de grandes estudios tradicionales como Disney, Warner o Universal —por poner algunos ejemplos—, ya que sus superproducciones suelen contar con cadena global de distribución de salida. Es decir: salvo casos excepcionales susodichos estudios distribuirán las obras financiadas con sus activos.

Normalmente, una producción valorada en 200 millones suele ser asumida por un gran estudio, pero en el caso de 'Elden Ring', A24 está actuando como si fuese uno de ellos, pero usando el modus operandi de una compañía independiente. Esto ha pasado por un acuerdo millonario con Amazon MGM Studios, que ha hecho retornar buena parte del presupuesto del largometraje de marras tras firmar un acuerdo anticipado para hacerse con los derechos de streaming internacional Pay-1.

De este modo, en una maniobra estimada en decenas de millones de dólares, la compañía de Jeff Bezos se ha adelantado a la competencia haciéndose de antemano con la exclusividad de 'Elden Ring' una vez termine su paso por salas de cine. Además, ha trascendido que el acuerdo con Amazon podría traducirse en acciones promocionales e interacciones a través de Twitch, plataforma propiedad del gigante tecnológico.

Gracias a esta inversión, A24 llega en una posición mucho más cómoda al AFM, viendo reducido su riesgo económico y partiendo de una situación mucho más ventajosa a la hora de negociar con las distribuidoras interesadas en el proyecto las condiciones para llevarlo a la ventana tradicional el 3 de marzo de 2028, fecha en la que llegará a las salas de cine si todo va según lo previsto.

En lo que respecta al largometraje en sí, su guion y los detalles de su trama están guardándose con un recelo tremendo. De hecho, los compradores potenciales solo podrán leer el guion, de unas 180 páginas —lo que podría sugerir un metraje cercano a las tres horas—, en presencia de trabajadores de A24 que volarán al American Film Market para mantener todos los secretos de 'Elden Ring' a buen recaudo.

Parece que 'Elden Ring' tendrá la adaptación a la gran pantalla que una obra maestra de su calibre merece.

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