La adaptación de 'Elden Ring' ya tiene fecha de estreno y anuncia un reparto de lujo con unos cuantos colaboradores habituales de Alex Garland

Cuando se anunció que daría el salto a la gran pantalla, las más de cien horas que he pasado jugando a esa obra maestra impepinable, indiscutible e inarrenable que es 'Elden Ring' —y aún me falta sumergirme en el DLC 'Shadow of the Erdtree'— me hicieron pensar que era uno de esos títulos imposibles de adaptar y que tan siquiera intentarlo era comprar un billete de ida hacia el fracaso. Pero, poco a poco, las cosas han ido cambiando.

Nos vamos a las Tierras Intermedias

Lo primero que desequilibró la balanza y me hizo arquear una ceja como signo de curiosidad y cierta esperanza fue conocer que la casi infalible productora A24 se encargaría de gestar el proyecto. Lo segundo y definitivo fue el desembarco de Alex Garland, director de maravillas como 'Civil War', 'Ex Machina' o la injustamente infravalorada 'Men', como capitán de un barco en el que, ahora sí, estoy más a bordo que nunca.

Desde que conocimos que el británico tomaría las riendas de la versión cinematográfica de la obra de Hidetaka Miyazaki, las noticias sobre ella han brillado por su ausencia. Por suerte, 'Elden Ring' ha confirmado hoy su fecha de estreno, los principales nombres que perfilarán su reparto y un reclamo que nos hará peregrinar a los cines y que me tiene dando palmas —que se note el factor fanboy—: se rodará para pantallas IMAX.

Entre los primeros intérpretes que se sumergirán en las Tierras Intermedias figuran estrellas de la talla de Ben Whishaw, Tom Burke, Havana Rose, Sonoya, Jonathan Pryce o Ruby Cruz; con colaboradores previos de Garland como Cailee Spaeny —a quien vimos en 'Civil War'—, Kit Connor —'Warfare'—, Sonoya Mizuno —'Ex Machina'— y Nick Offerman —que dio vida al presidente de los Estados Unidos en 'Civil War'—.

Ahora bien: ¿Cuándo podremos hincar el diente a este caramelito? El rodaje de 'Elden Ring' arrancará esta misma primavera, y tiene previsto su estreno en salas de cine el 3 de marzo del próximo 2028, así que se nos han quedado casi dos años perfectos para desempolvar el mando y volver a liarnos a espadazos en una de las experiencias más gratificantes y frustrantes a partes iguales que nos ha dado el mundo del videojuego en mucho, pero que mucho tiempo. Todo sea para aliviar la espera.

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