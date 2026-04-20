Tragedia en el set de grabación de 'Sin senos sí hay paraíso': un ataque deja al menos tres muertos y un herido

Lo que debía ser una jornada más de rodaje terminó convirtiéndose en una tragedia que ha sacudido a toda la industria audiovisual latinoamericana. Durante las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' en Bogotá, un ataque con arma blanca acabó con hasta tres personas fallecidas y al menos un herido. El suceso, ocurrido en una zona cercana al Parque Nacional Oriental, ha abierto múltiples interrogantes sobre lo ocurrido y aún se intenta asimilar la magnitud de lo sucedido.

Un rodaje marcado por la tragedia

En el lugar de los hechos, un hombre se acercó al área de grabación y, sin mediar palabra, agredió con un arma cortante a uno de los integrantes del equipo. Según versiones oficiales, otras personas intervinieron para intentar detener la agresión, lo que derivó en más heridos durante el forcejeo. Finalmente, el atacante fue reducido por personas presentes en la zona mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

Cuando estas llegaron, confirmaron hasta tres fallecidos: dos miembros de la producción y el presunto agresor. Además, una persona fue trasladada a un centro hospitalario por la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. De acuerdo con lo revelado por el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se habría originado en medio de una discusión que, según una de las hipótesis, estaría relacionada con el control de aparcamientos cercanos al set de grabación.

En medio de la investigación, cuatro personas estuvieron detenidas mientras se esclarecía su posible participación en los hechos. Entre las víctimas mortales fueron identificados Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, ambos vinculados al equipo de producción. La actriz Carolina Gaitán expresó en redes sociales su pesar por lo ocurrido, recordando a Nicolás como alguien que "alegraba sus días de grabación".

Lo último que se sabe es que dos de los detenidos fueron puestos en libertad el pasado 19 de abril. Se trata de Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, miembros del área de logística y producción. Según la Fiscalía, seguirán vinculados al proceso mientras avanzan las investigaciones y el sindicato de trabajadores de lo audiovisual ya ha solicitado la suspensión permanente del rodaje.

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