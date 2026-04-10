Gaz Alasraki, el rey Midas del cine y el streaming en México, llevará a la pantalla grande el fraude electoral más famoso del país

Cuando se habla de producciones de éxito en México, siempre sale a relucir el nombre de el cineasta Gaz Alazraki, responsable de éxitos como 'Nosotros los Nobles' y la adaptación nacional de 'La Oficina', sin embargo, lejos de dormirse en los brazos del éxito, el también productor y escritor ya tiene nuevo proyecto entre manos.

El director se atreverá a adaptar a la pantalla grande uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de México en 'Se cayó el sistema', una sátira que pondrá el foco en el controvertido proceso electoral de 1988. La película, producida por Cinépolis junto a Máquina Vega, busca convertir el caos político de aquella noche en una experiencia tan mordaz como entretenida.

El guion, firmado por Alexandro Aldrete (que trabajó en 'La casa de las flores'), apuesta por conectar con el público actual a través del humor, revisitando un momento clave que marcó la percepción de la transparencia institucional en el país. La idea no es solo mirar atrás, sino reinterpretar aquel episodio desde una óptica contemporánea, donde la sátira funciona como una herramienta para entender mejor el presente.

El anuncio llega en un momento dulce para Alazraki, que ha sabido reinventarse en el terreno del streaming: su versión de 'La Oficina' se convirtió en uno de los contenidos más vistos en Amazon Prime Video en México, consolidando su capacidad para traducir lo cotidiano en comedia de gran alcance.

Incluso hace unos días se confirmó ya una segunda temporada, dejando claro que este éxito ha reforzado su perfil como creador capaz de mezclar crítica social y entretenimiento sin perder frescura.

Para 'Se cayó el sistema', el director recupera el pulso narrativo que convirtió a 'Nosotros los Nobles' en un fenómeno cultural, trasladándolo ahora al terreno político. Con el respaldo de productores como Miguel Rivera y Moisés Chiver, la película aspira a retratar una realidad donde lo absurdo y lo cotidiano se mezclan con naturalidad.

Alazraki ha señalado que la comedia sigue siendo la mejor forma de abordar ese "eterno cachondeo" que rodea a la política, sin perder de vista el trasfondo crítico, pero que, siguiendo la estela de sus trabajos anteriores, Alazraki parece dispuesto a volver a pulsar el botón de grabar sobre una realidad que, en ocasiones, resulta más surrealista que cualquier ficción.

Fotos de Gaz Alasraki

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