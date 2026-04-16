Wagner Moura, Zoe Saldaña y Benicio del Toro se imponen entre las figuras más influyentes del cine en 2026

Como cada año, la revista Time ha vuelto a publicar su lista con las 100 personas más influyentes del mundo, una selección que vuelve a poner el foco en quiénes están marcando el rumbo global desde ámbitos como la política, la cultura o la ciencia.

En la edición de 2026, la presencia iberoamericana destaca especialmente, con nombres como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y figuras del cine como Wagner Moura o Zoe Saldaña, que además protagonizan algunas de las portadas de este número especial. También aparecen otros actores como Ben Stiller, Benicio Del Toro, Ethan Hawke, Kate Hudson, Dakota Johnson, Ranbir Kapoor, Claire Danes, Keke Palmer, Sterling K. Brown, Alan Cumming, Noah Wyle, Anderson .Paak, Jonathan Groff, Rhea Seehorn, Jafar Panahi y Nikki Glaser.

El peso del cine y la cultura latina

El caso de Wagner Moura es especialmente significativo. Su trabajo en 'El agente secreto' lo ha colocado en el foco internacional, no solo por el reconocimiento en festivales como Cannes, sino por una interpretación que lo ha llevado incluso a competir en la carrera de premios más relevante del año. Su regreso al cine brasileño con un thriller político ambientado en la dictadura le ha ayudado a consolidarse como una de las figuras más respetadas del panorama actual.

En paralelo, Benicio del Toro ha vuelto a destacar con 'Una batalla tras otra', una película que lo mantiene ligado a ese tipo de cine adulto y complejo que siempre ha marcado su carrera. Su presencia constante en proyectos de gran nivel refuerzan su posición como uno de los actores latinos más influyentes dentro del cine estadounidense contemporáneo.

Por su parte, Zoe Saldaña representa otro tipo de poder dentro de la industria: el de las grandes franquicias y el alcance global. Convertida en uno de los rostros más reconocibles del cine comercial gracias a franquicias como 'Avatar', su presencia en la lista también habla de cómo las estrellas latinas han dejado de ocupar espacios secundarios para liderar proyectos de mucho impacto.

Lo interesante es que estos tres perfiles no compiten entre sí, sino que dibujan un paisaje muy interesante. Mientras Moura apuesta por el cine político y de autor, Del Toro se mueve entre el prestigio y la industria, y Saldaña domina el terreno del blockbuster. Y esa diversidad es precisamente lo que explica por qué los tres son figuras imprescindibles en el cine actual.

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