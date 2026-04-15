La temporada 3 de 'Euphoria' cruzó la frontera para rodar sus episodios en una localización clave de México: "Aportaba autenticidad"

La nueva temporada de 'Euphoria' no solo se ha animado a cruzar los límites de la provocación, sino que también ha cruzado la frontera en su rodaje. La serie protagonizada por Zendaya ha elegido Mexicali, en Baja California, como una de sus localizaciones clave para una secuencia en la que Rue Bennett llega a México, en una escena de la temporada.

Más allá de la frontera

Además del simple cambio de escenario, el rodaje ha buscado capturar la identidad real de una ciudad fronteriza, utilizando espacios reconocibles como la línea de Calexico o el centro urbano para construir una atmósfera auténtica. Todo ello dentro de una producción marcada por el secretismo -ni siquiera la propia Zendaya estuvo presente en el rodaje- y que apunta a un tono más maduro tras el salto temporal de cinco años que plantea esta nueva entrega.

La elección de Mexicali como localización responde, según cuenta la directora de casting Barbarella Pardo, a una búsqueda de autenticidad visual y logística. La ciudad ofrecía un entorno fronterizo real, algo esencial para una secuencia en la que la serie necesitaba trasladar a Rue Bennett a un espacio reconocible y creíble dentro del universo de Euphoria.

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"Grabamos en la línea de Calexico y también en la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, en el centro de la ciudad. El ‘look’ de la zona les gustó mucho y aportaba autenticidad a las escenas que querían recrear"

Uno de los aspectos más llamativos del rodaje es que Zendaya no viajó a la ciudad. Las escenas se rodaron con dobles y bajo estrictas medidas de confidencialidad para evitar filtraciones sobre la trama. La propia directora de casting lo resumió así:

"Estuvimos allá hace un año, en una semana de preproducción con Kinema Films y algunas personas del equipo de (HBO) Estados Unidos. Zendaya no vino; se trabajó con dobles de la producción. Nadie sabía que su personaje iba a cruzar a México, No podíamos decir nada porque todo estaba bajo confidencialidad".

El proceso de selección de figuración también fue especialmente amplio y muy centrado en la realidad del entorno fronterizo. Tras un casting masivo, la producción apostó por perfiles locales que representaran de forma fiel ese ecosistema humano. Pardo lo explicó así:

"Hicimos casting de alrededor de 700 personas en Mexicali, tanto en espacios cerrados como en la calle. Obtuvimos mucha gente local, también algunos de Calexico y muy pocos de Tijuana. Buscábamos gente que estuviera vendiendo en la línea, entonces tuve que buscar personas reales. Me acerqué a los líderes de esos grupos y ellos reunieron gente o me mandaron fotos de quienes estaban interesados. El presupuesto era bueno y eso generó mucha respuesta".

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