La conexión de 'La momia de Lee Cronin' con la saga 'Posesión infernal' va más allá de su director: "Podría ser un pariente lejano"

El estreno de la nueva versión de 'La momia' no solo ha reactivado el interés por el terror clásico, sino que ha abierto una puerta inesperada, dando pie a la posibilidad de que la película forme parte de un universo mucho más amplio. Desde sus primeras proyecciones, el público empezó a notar similitudes evidentes con la saga de 'Posesión Infernal' ('Evil Dead'), no solo en el tono, sino en el uso de la violencia extrema, energía caótica y una presencia maligna constante.

Lo que en un principio parecía un simple guiño del director, cuya anterior película fue precisamente 'Posesión infernal: El despertar', ha terminado convirtiéndose en algo más serio. El propio Lee Cronin ha confirmado que la conexión no es casual, y que, de hecho, ambas películas podrían convivir en el mismo canon.

Hay que mirarlo todo con lupa

Desde el primer momento se puede apreciar que 'La momia' no juega exactamente en el terreno del terror clásico de monstruos. Aunque toma elementos del imaginario tradicional, la película se inclina claramente hacia un horror más físico, agresivo y desbordante, muy cercano al estilo de Lee Cronin en 'Posesión infernal: El despertar'.

Y estas sospechas se han confirmado. En una entrevista, Cronin reconoció que siempre había contemplado la idea de que ambas historias compartieran el mismo universo. Según explicó, existe incluso un pequeño detalle que conecta directamente las dos películas: "Sin duda lo he pensado… Si te fijas en el nombre del profesor arqueólogo de la película… podría ser un pariente lejano de algunos personajes clave de Evil Dead Rise".

Ese guiño es suficiente para coexistir con la otra película y basta para integrar una historia en un mismo canon. Siguiendo ese criterio, 'La momia' pasa a formar parte del universo iniciado por 'The Evil Dead' y expandido durante décadas. Una saga que ya había empezado a reorganizarse como un universo interconectado y que incluye títulos como 'Posesión infernal' y la serie 'Ash vs Evil Dead'.

Además, la expansión no se detiene aquí. Ya se han confirmado nuevas entregas como 'Evil Dead Burn' (prevista para este verano) y 'Evil Dead Wrath', que se estrenará en 2028.

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