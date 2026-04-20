¡'Rogue Trooper' de Duncan Jones no estaba muerta! La adaptación del cómic de 2000 AD tiene tráiler y primeras imágenes, pero no esperes verla pronto

Cosa de un año y medio antes de que el mundo se fuese al garete y una pandemia nos dejase encerrados en casa durante una buena temporada, supimos que Duncan Jones se encargaría de dirigir 'Rogue Trooper', la adaptación del cómic publicado en la legendaria revista 2000 AD —hogar de iconos como el Juez Dredd— y gestado por Gerry Finley-Day y Dave Gibbons a principios de los años ochenta.

¡No estaba muerta!

Desde entonces Jones ha estrenado la irregular 'Mudo' y ha participado en la miniserie 'A Teacher' mientras el mundo ha estado esperando noticias de una cinta que muchos daban ya por perdida. Nada más lejos de la realidad, porque la gente de Deadline ha compartido en exclusiva el primer tráiler y las primeras imágenes del título animado que llegará pronto a nuestras pantallas. Bueno, más o menos.

El avance, bastante escueto, sirve más como recordatorio de que 'Rogue Trooper' no estaba muerta bajo ningún concepto y para echar un primer vistazo a un tratamiento visual de lo más peculiar, heredado en parte por el motor de videojuegos Unreal Engine 5 con el que se ha modelado manualmente buena parte del proyecto, junto con alguna que otra captura de movimiento para las escenas de acción.

Mientras que los detalles sobre la trama siguen guardados bajo llave, lo que sí ha trascendido es un reparto cargado de nombres relevantes que incluye intérpretes como Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield y ese spoiler viviente —o "muriente", mejor dicho— que es Sean Bean. Nada, pero que nada mal.

Durante una entrevista con Deadline, Jones ha explicado así qué es lo que le impulsó a desarrollar el proyecto y entregarle tantos años de su vida:

Cuando era niño solía viajar bastante y, dondequiera que hubiera un kiosko, solías ver 2000 AD; estaba en el pequeño sector de lengua inglesa donde tenían el Herald Tribune y otros periódicos. Tenían 2000 AD y, a veces, el cómic Eagle en la parte para niños. Así que empecé a interesarme por aquel entonces y me encantó. He sido fan desde entonces. Tenían un par de personajes emblemáticos. El Juez Dredd es el más conocido, y es el que ha tenido un par de oportunidades en el cine.

Tienen un tesoro absoluto de personajes, y hay muchos de ellos que me moría por hacer y a los que me encantaría tener la oportunidad de dar vida. Pero Rogue siempre fue el que me resultó más atractivo. Es curioso, cuando estaba en la escuela, era un gran admirador de La República de Platón y la división tripartita del alma entre la cabeza, el estómago y el corazón. Y siempre leí Rogue Trooper pensando en esa división del alma, con los personajes de Bagman, Gunnar y Helm. Y cuando empezamos a hacer la película, finalmente tuve la oportunidad de hablar con los autores y preguntarles si eso había estado en sus pensamientos. Obviamente, no lo estuvo. [Risas]. ¡Para nada! Pero significaba algo para mí.

Eso sí, si tienes ganas de echarle el guante a 'Rogue Trooper' y la historia de su soldado de infantería modificado genéticamente y su pelotón tratando de dar caza al General Traidor, tocará esperar, ya que el largo aún no cuenta con una fecha de estreno. El tráiler se limita a bromar con un "Coming soon-ish", así que solo nos queda armarnos de paciencia.

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