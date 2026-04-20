Tras ser cancelada fulminantemente por Apple después del asesinato de Charlie Kirk, Jessica Chastain confirma que veremos la serie más polémica del año

Parece que fue ayer cuando recibimos una nota de prensa informando de que el 26 de septiembre del pasado 2025 se estrenaría 'The Savant', una miniserie de Apple TV con una pinta magnífica protagonizada por Jessica Chastain. No obstante, la actualidad sociopolítica decidió poner todo patas arriba después de que el día 10 de ese mismo mes Charlie Kirk fuese asesinado, un hecho que se tradujo en el aplazamiento indefinido del lanzamiento de la producción.

Se obró el milagro

Ya han pasado casi siete meses desde que el título ha estado guardado en la nevera de la división audiovisual de la compañía de Cupertino, pero cuando muchos habíamos perdido la esperanza de poder llevárnoslo a las retinas, su actriz principal ha hecho que recuperemos la esperanza de golpe. Ha sido en una entrevista con Variety, en la que Chastain ha comentado lo siguiente:

Antes estaba en plan, "No sé si llegaremos a verla", pero ahora puedo decir, "La vamos a ver".

Según cuenta el reportero de Variety Marc Maklin en su cuenta de X, distintas fuentes sugieren que 'The Savant' tendrá su estreno definitivo en Apple TV el próximo mes de Julio, mientras que otras aseguran, como mínimo, su llegada a lo largo de este mismo curso cinematográfico y televisivo 2026. Ahora bien. ¿Qué sensibilidades hirió la creación de Andrea Stanley como para haber pasado por este indeseable escenario?

Básicamente, el gran problema es que cuenta la historia de una investigadora encubierta que se infiltra en grupos de odio en internet para detener a extremistas antes de que lleguen a actuar. Curiosamente, de todos los crímenes perpetrados por este tipo de terroristas recientemente en Estados Unidos —que no han sido pocos, precisamente—, solo el asesinato de Charlie Kirk hizo que Apple TV moviese ficha al respecto.

De hecho, la propia Jessica Chastain señaló esto en una extensa publicación de Instagram que lanzó poco después del anuncio de la aparente cancelación de la serie. En ella, puede leerse lo siguiente:

Quiero expresar cuánto valoro mi asociación con Apple. Han sido unos colaboradores increíbles y respeto profundamente a su equipo. Dicho esto, quería comunicarme con vosotros para informar que no estamos de acuerdo con la decisión de pausar el lanzamiento de The Savant.

En los últimos cinco años, desde que realizamos el show, hemos presenciado una cantidad desafortunada de violencia en Estados Unidos: el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el ataque al Capitolio del 6 de enero; los intentos de asesinato del presidente Trump; los asesinatos políticos de representantes demócratas en Minnesota; el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi; el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; el reciente tiroteo en una estación afiliada a ABC en California; y más de 300 tiroteos escolares en todo el país.

Estos incidentes, aunque distan de abarcar toda la gama de violencia presenciada en Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que trasciende el espectro político y debe ser confrontada. Nunca he rehuido los temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, pero por desgracia lo es. The Savant trata sobre los héroes que trabajan a diario para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Si bien respeto la decisión de Apple de pausar el estreno por ahora, mantengo la esperanza de que la serie llegue pronto al público. Hasta entonces, les deseo seguridad y fuerza a todos, y les avisaré cuando se estrene The Savant.

A la espera de una fecha de estreno definitiva, cabe recordar que 'The Savant' está dirigida íntegramente por Metthew Heineman —'La corresponsal'— y que su reparto, además de con Chastain, cuenta con Nnamdi Asomugha, COle Doman, Jordana Spiro y James Badge Dale, entre otros.

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