El pozo sin fondo de Apple TV+. La compañía estaría perdiendo 1000 millones de dólares al año en una plataforma que apenas tiene suscriptores

Puede que tenga algunas de las mejores series de la actualidad pero desde hace tiempo estamos viendo que el modelo de negocio de Apple TV+ no termina de dar ganancias a Apple. Y, para muestra, la última noticia al respecto. Según un reportaje de The Information, la plataforma estaría experimentando unas pérdidas de mil millones de dólares anuales.

Claro, si bien un millardo de dólares parece ser mucho y sería prácticamente una herida mortal para otras plataformas de streaming, aquí pasa un poco como con Disney: el VOD no es el negocio principal, ergo pueden permitirse palmar dinero (hasta un punto, claro). De hecho, para Apple es prácticamente calderilla teniendo en cuenta que el año pasado tuvo unos beneficios de 93,7 mil millones de dólares.

Por otro lado, Apple no desgrana datos específicos para la plataforma. La compañía declaró el trimestre pasado unos ingresos de 26,3 mil millones de dólares vía Apple Services, lo que incluye tanto la App Store como servicios como iCloud, Arcade, Fitness+, Music y TV+, una subida del 14%.

Mucha inversión, pocos usuarios

Lo que no quiere decir que la plataforma no tenga claramente un problema. Según el reportaje de The Information, Apple TV+ cuenta con unos 45 millones de usuarios... sin embargo no está claro cuántos de estos pagan realmente el servicio (actualmente a 9,99 euros al mes) ya que son muy comunes las promociones de meses gratis por diversas cuestiones (compra de dispositivos, por ejemplo) o los bundles que pueda tener con servicios de telefonía y otras plataformas de televisión.

Teniendo en cuenta que ya el pasado verano se hablaba de que Apple TV+ generaba menos visualizaciones en un mes que Netflix en un solo día, una inversión calculada de 4,5 mil millones de dólares en contenido al año se antoja ligeramente desproporcionado en cuanto a ratio inversión/beneficios. Esto causó, de hecho, que desde Apple se empezasen a replantear su política al respecto las series y películas propias.

Personalmente, siempre he tenido claro que más allá del gran trabajo que pueden hacer con su contenido original logrando series que puedan llamar al gran público como 'Separación', por ejemplo, el mayor problema de la plataforma radica en lo que no tiene: fondo de catálogo. Si hay una cosa que demuestran plataformas como Netflix, que también son pozos sin fondo de inversión, es que de repente una maratón de 'Suits' te salva el verano inesperadamente.

No es que ahora Apple TV+ necesite llenarse de morralla pero sí que el carecer de una biblioteca más variada hace que no exista tanto, a mi juicio, ese factor del espectador casual buscando qué ver. Yo, de hecho, si no sé qué película ponerme esta tarde/noche rastrearé el resto de plataformas antes que esta. Con Apple TV+ uno va más a tiro fijo, con lo bueno y lo malo.

