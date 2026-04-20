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"Disfrutar muchísimo con algo horrible". Por qué 'La momia de Lee Cronin' es imprescindible para los fans del cine de terror

El crítico de Webedia Alejandro G. Calvo ya ha visto la nueva versión de La Momia y este es su veredicto

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Es uno de los grandes estrenos de terror del momento y el comienzo de una nueva etapa para uno de los más icónicos monstruos del cine de género. 'La momia de Lee Cronin' ya está en cines y para Alejandro G. Calvo es una película imprescindible para los fans del horror.

Para el crítico y Director de Webedia Movies, lo que hace Cronin en directamente beber de los clásicos y jugar con ello en una película tan aterradora como divertida. Hereda el estilo de grandes directores y hace suya esta nueva versión. Razón por la que "firma" la película: «solo la podía haber hecho este director.»

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«Con una personalidad aplastante»

Calvo comenta que 'La Momia' es «una película con una personalidad aplastante», por lo que el llevar el nombre del director no es tanto por ínfulas sino por ese aporte personal. Un aporte que bebe, a su vez de dos grandes clásicos del cine de terror:

«Coge dos ramas troncales genéricas puras que son 'El exorcista' de William Friedkin y 'Posesión infernal' de Sam Raimi y las enfrenta y las lleva a un nivel de terror alucinante.»

Una película que, tal como reconoce, tarda en arrancar pero cuando lo hace ofrece «un continuo subir picos de terror absoluto.» El crítico destaca también un momento «netamente cinematográfico, que es el estar disfrutando muchísimo con algo horrible.»

Por cierto, Alejandro se permite también en un momento parar y realizar un top de sus películas favoritas de La Momia. Pero no os quiero hacer spoilers para que veais la videocrítica.

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