"En diez años, la IA podrá hacer su trabajo". Charlize Theron carga contra Thimothée Chalamet por su menosprecio al ballet y la ópera

Puede que fuesen la punta del iceberg de decisiones publicitarias algo controvertidas que terminaron costándole el Oscar al mejor actor principal, pero el desplante de Timothée Chalamet al ballet y la ópera sigue trayendo cola mucho después del cierre de la temporada de premios. Ahora, sin ir más lejos, ha sido Charlize Theron quien ha lanzado un par de dardos envenenados al protagonista de 'Marty Supreme'.

Baile de navajas

Durante una entrevista con The New York Times, la intérprete fue preguntada por los desafíos a nivel mental de los papeles que ha interpretado hasta la fecha. Fue entonces cuando Theron, que ha participado en producciones de lo más variopintas y tremendamente exigentes a nivel físico, no dudó en aludir a la danza como la disciplina más exigente a la que se ha enfrentado.

La danza es probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho. Los bailarines son superhéroes. Lo que someten a sus cuerpos en completo silencio.

Fue entonces cuando la entrevistadora hizo mención a las palabras de Chalamet, que aseguró que "a nadie le importa ya" el ballet y la ópera. La buena de Charlize reivindicó las artes escénicas y utilizó la inteligencia artificial para dejar caer a Timmy que, al contrario que un bailarín o un cantante, sus días como actor podrían estar contados por la facilidad de ser reemplazado por un puñado de prompts.

Vaya, espero cruzarme con él algún día. Ese fue un comentario muy imprudente sobre una forma de arte, dos formas de arte, que necesitamos enaltecer constantemente porque, sí, lo pasan mal. Pero en 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona bailando en vivo sobre un escenario.

A continuación, enumeró algunas de las partes más duras de su experiencia con el mundo de la danza.

No deberíamos [insultar] a otras formas de arte. La danza me enseñó disciplina. Me enseñó estructura. Me enseñó el trabajo duro. Me enseñó a ser fuerte. Es casi abusivo. Hubo varias veces que tuve infecciones en la sangre por ampollas que simplemente nunca sanaban. Y no tienes un día libre. Hablo literalmente de sangrar a través de tus zapatos. Y eso es algo que tienes que practicar cada día: la mentalidad de simplemente no rendirse, no hay otra opción, sigues adelante.

No hay que rajar de otras artes, ni tampoco hacer enfadar a Charlize Theron. A estas alturas ya sabemos de sobra que morderse la lengua no suele estar entre sus prácticas habituales.

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