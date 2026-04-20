El mejor Tom Hanks se encuentra en esta exquisita película de gangsters que es de las más excelentes del siglo XXI, y puedes ver gratis por tiempo limitado

Tom Hanks se ha vuelto una superestrella a base de cultivar una imagen de amabilidad casi inquebrantable, dando cierta seguridad al público de la cualidad y calidad emocional de las historias que protagoniza. Eso ha provocado que no siempre le comprasen cuando decidía romper y hacer algo diferente, aunque fuese de una excelencia palpable como la de ‘Camino a la perdición’.

Carretera hacia la madurez

El actor protagoniza esta adaptación de cómic negro dirigida por Sam Mendes, en la que también participan actores de gran calibre como Jude Law, Daniel Craig y un veteranísimo Paul Newman. Una cinta de gangsters magistral que durante tiempo limitado (hasta el 2 de mayo) se va a poder ver gratis en streaming a través de RTVE, además de en la suscripción de Disney+.

La Ley Seca y la Gran Depresión imperan mientras las grandes familias de la mafia están amasando poder a plena vista pero sin ser detenidos. Michael Sullivan trabaja fielmente para una de estas dinastías de gángsters, ejecutado los más duros trabajos sin rechistar. Pero todo cambiará cuando debe proteger a su hijo que ha presenciado por accidente a qué se dedica para llevar el pan a casa.

Mendes rompe con la mordaz sátira que le había otorgado el Oscar unos años antes en ‘American Beauty’, centrándose más en esa sensibilidad también exhibida en aquella película. Una aproximación más que adecuada para tomar la perspectiva del personaje infantil que tiene que recontextualizar la imagen que tenía de su padre.

Hanks está prácticamente en su mejor nivel dando vida a este gangster, no renunciando necesariamente a ese toque gentil que le volvió una superestrella querida pero sí matizándolo. La entereza con la que defiende obligaciones y lealtad adquieren tonalidades agridulces que le llevan a replantear prioridades al igual que lo hace el personaje de su hijo en tiempo real.

Todo está filmado con absoluta exquisitez (y sonorizado, porque vaya música de Thomas Newman), elaborando a la perfección este mundo criminal con textura neo-noir pero abriendo espacio a matices diferentes a los que vemos en el género gangster. Hay cierto fatalismo, pero también madurez que se reconsidera. Todo esto permite crear una obra cumbre para el género y una de las mejores películas de este siglo.

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