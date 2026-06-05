Netflix confirma la temporada 3 de 'Devil May Cry' está en marcha y que también será la última, aunque tiene mucho sentido: "Siempre fue una trilogía de películas"

Con el final de la segunda temporada de 'Devil May Cry', Adi Shankar ya nos venía avisando de que todavía no había llegado el final para la serie de Netflix. El último capítulo nos dejó plantadas varias semillitas de cara al futuro, y ahora sabemos que la serie contará con una tercera y última temporada para dejar la historia de Dante cerrada.

No hay dos sin tres...

Como confirman desde Variety, Netflix ha dado luz verde a una tercera tanda de capítulos, y también será la última temporada. Aunque no es necesariamente porque 'Devil May Cry' no haya funcionado del todo, porque ambas temporadas consiguieron mantenerse varias semanas en el Top 10 de más de 40 países, sino porque la serie siempre se concibió como una trilogía.

"Para los que habéis estado prestando atención a los nombres de los episodios, os he estado enseñando la estructura todo este tiempo", explicó Adi Shankar, el showrunner de la serie. "Siempre ha sido la 'Divina Comedia' de Dante, pero con pistolas y un abrigo rojo".

"La primera temporada era el Infierno, la segunda el Purgatorio, y la tercera será el Paraíso. Las tres temporadas componen The Force Edge Saga, desde su concepción. Siempre fue diseñada como una trilogía de películas disfrazada de serie de televisión".

Por el momento se no se ha confirmado fecha de estreno, aunque 'Devil May Cry' ha venido siendo muy consistente con los lanzamientos de cada temporada. Así que si desde Studio Mir y Netflix mantienen los mismos tiempos, podemos esperar la tercera temporada para primavera de 2027.

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