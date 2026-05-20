El final de 'Devil May Cry', explicado. El duelo entre Dante y Vergil, qué ocurre con Argosax y cómo Netflix ya ha presentado al futuro gran antagonista del anime

En Netflix han sido muy puntuales con la segunda temporada de 'Devil May Cry', que ha llegado a la plataforma apenas un añito después de la primera.

Con una historia que se despega de los videojuegos para narrar su propio drama nos hemos metido de lleno en el conflicto entre Dante y Vergil, que se han reencontrado por fin después de más de una década separados y había muchas cuentas que ajustar.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de 'Devil May Cry'.

Al diablo con el diablo

Gran parte de esta temporada lidia con la complicada relación de los dos hermanos, especialmente con la sed de venganza de Vergil según va descubriendo más sobre la muerte de us madre. Aunque por el camino a los dos hermanos, que ya se encontraban en lados opuestos entre el bando humano y el demoniaco, les sale un nuevo enemigo: Argosax.

El antiguo rey de los demonios lleva siglos trazando un plan para resucitar con la ayuda de Arius y la Arcana, consiguiéndolo por fin en el tramo final de la temporada. Tras una batalla intensa solo queda una solución para derrotar a Argosax antes de que se vuelva demasiado fuerte, y Dante, Lady y compañía deciden reabrir la grieta a Makai para que Mundus sea quien se enfrente a él.

Los últimos episodios de la segunda temporada se centran en esta gran batalla entre los dos titanes, con Mundus finalmente imponiéndose y derrotando a Argosax. Aunque entonces surge un nuevo problema cuando Mundus se dispone a invadir la Tierra con sus legiones y desvela la verdad sobre Sparda, quien en su día fue uno de sus mayores aliados antes de traicionarle.

Durante esta tanda de 'Devil May Cry', Dante y Vergil han tenido que lidiar con su pasado y los secretos de su familia. Vergil descubre que fue Mundus quien atacó su hogar, matando a su madre y torturándole para convertirle en un soldado fiel. Y la revelación de que Sparda no era exactamente lo que creían crea una nueva brecha entre Dante y Vergil.

Sin embargo, Vergil decide volverse contra Mundus y sus demonios, enviando a Dante de vuelta a la Tierra antes de cerrar de nuevo la grieta entre los dos mundos. Aunque ahora ha rechazado su lado humano y tiene un nuevo objetivo: derrotar a Mundus y convertirse en el nuevo rey del lugar.

Todo queda en familia

Dante y Vergil no son los únicos que van a tener que lidiar con dramas familiares, porque Lady todavía tiene mucho que superar. La última vez que Dante y ella hablan, se prometen reencontrarse en su restaurante favorito, aunque esta reunión nunca llega a ocurrir.

Tras abrir la grieta a Makai, Lady queda inconsciente y es salvada justo a tiempo por Tom, uno de sus soldados. Y una vez que se recupera decide quemar puentes, hacer sus despedidas y emprender el viaje con un misterioso maletín, que todo apunta a que se trata del lanzacohetes Kalina Ann que luce en el juego 'Devil May Cry 3'. Y es que la serie de Netflix ya nos ha dejado claro que ahora Lady tiene un objetivo claro: vengarse de su padre.

Arius nos deja con la revelación de que John Arkham sigue vivo y ha estado conspirando con él. No solo eso, sino que se ha terminado de convertir en un monstruo y ahora es Jester, el bufón de Mundus que hace su aparición en la temporada.

Vamos, que 'Devil May Cry' ya ha plantado las semillitas de cara al futuro y ha presentado a su siguiente gran antagonista, tomando nota de los juegos. Lady se ha librado de Darkcom y apunta a convertirse en un personaje todavía más relevante en la siguiente etapa de la serie, aunque habrá que ver cómo consigue hilar todo Adi Shankar de cara a una hipotética tercera temporada.

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