57 millones de espectadores por episodio. La temporada final de 'The Boys' rompe récords y su creador responde a los fans más críticos: "El mundo online no es el mundo real"

La temporada 5 de 'The Boys' ha llegado hoy a su fin con el estreno del episodio final de la serie protagonizada por Antony Starr y Karl Urban. Ha sido una entrega más complicada de lo habitual y que ha generado duras críticas de algunos fans, pero la realidad es que ha destrozado récords con 57 millones de espectadores por episodio.

Obviamente, es un dato provisional que además no refleja toda la temporada, pero eso supone que se ha convertido en la temporada más vista de la serie, entrando además en el top 10 histórico de las más vistas de todos los tiempos en Prime Video. Un éxito de audiencias indiscutible.

"Tienen todo el derecho a tener esa opinión"

Caso aparte es que haya generado un entusiasmo generalizado entre el público, pero Eric Kripke, creador de 'The Boys', prefiere quitarle importancia a este punto, incidiendo en que las críticas que está recibiendo online no dejan de ser una minoría silenciosa que no representa la realidad.

De hecho, Kripke ha dado el siguiente mensaje a The Hollywood Reporter sobre esas críticas: "Cuando empecé a leerlo todo —en redes sociales o en internet—, sentí que era como si todo el universo estuviera ahí, y daba miedo, y tenía un nudo en el estómago. Entonces ves las cifras y piensas: ‘Claro, ¿cuántas veces tengo que volver a aprender que el mundo online no es el mundo real?’ La reacción online es una pequeña parte de gente muy ruidosa y con opiniones firmes, y que Dios los bendiga. Tienen todo el derecho a tener esa opinión, pero en realidad no refleja lo que está pasando en el mundo. Y en cuanto vi las cifras, me tranquilicé enseguida".

Yo creo que Kripke se equivoca asociando que mucha gente lo vea con que esté encantando al público. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con que el episodio final de 'Juego de Tronos' batió récords de audiencia en HBO, pero ahí sí que no hay dudas sobre que existió una reacción más negativa que positiva hacia el mismo...