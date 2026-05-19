Vin Diesel defiende 'Fast & Furious' a capa y espada tras su paso por Cannes, y tiene toda la razón del mundo: "Es el arte en su función más antigua y esencial"

Salvo contadísimas excepciones, es muy probable que la inmensa mayoría de personas con una relación mínimamente estrecha con el séptimo arte —sobre todo si han tenido que sufrir cursar estudios en una escuela de cine— se hayan topado alguna vez con el típico esnob cinéfilo que te mira por encima del hombro cuando elogias un blockbuster o una producción que suelen etiquetar como "comercial".

Rápidos, furiosos y relevantes

La lista de directores y títulos que pueden convertirte en objeto del juicio implacable de este tipo de personas es tremendamente extensa —ahí está Michael Bay encabezándola—, pero hoy haré referencia a una franquicia que, pese a todo, continúo defendiendo a capa y espada después de haberme entregado a sus múltiples placeres en infinidad de ocasiones: 'Fast & Furious'.

Una vez superadas sus cuatro primeras entregas, la franquicia alcanzó un punto de no retorno tras el que el espectáculo sin pies ni cabeza, los giros de guion dignos de telenovela —hijos secretos y hermanos perdidos incluidos— y la acción que desafía cualquier ley de la física existente han experimentado un crescendo constante.

¿Ganará Palmas de Oro, Oscars y tendrá un hueco en el armario de Criterion esta colección de majaderías que disfrutar con un buen cubo de palomitas y entre colegas? En absoluto, pero tal y como ha reivindicado Vin Diesel en una editorial escrita para Variety, 'Fast & Furious' no es, ni de lejos, una forma menor de arte, sino que representa una de las formas más puras de la narrativa.

El cine popular, hecho con convicción y amor, no es una forma menor de arte. Es el arte en su función más antigua y esencial: la historia contada a toda la comunidad, el fuego alrededor del que se reúnen todos.

Cabe destacar que 'The Fast and the Furious', la cinta que vio nacer este fenómeno en un ya lejano año 2001, acaba de celebrar su 25 aniversario en el Festival de Cannes, donde ha tenido una proyección de medianoche que ha demostrado que, tal y como ha apuntado Diesel, es una de esas películas que "pueden seguir teniendo profundidad emocional y relevancia cultural".

Amén, Vin. Amén.

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