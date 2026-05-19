¡Misterios S.A. se muda a Japón! Scooby-Doo y Shaggy se pasan al anime con una aventura entre yokais que ya ha desvelado su primera imagen

Scooby-Doo ha hecho de todo e incluso ha tenido crossovers divertidísimos que no vimos venir, como aquella vez que la banda de Misterios S.A. conoció a los protagonistas de 'Supernatural', y pronto su propia serie en acción real en Netflix... Pero aún le faltaba en la lista la visita a Japón. Ya tocaba ir poniéndole remedio, porque está en marcha el primer anime de la franquicia: 'Yokoso Scooby-Doo!'.

Pásame un Scooby-mochi

El proyecto se anunció en su día bajo el título de 'Go Go Mystery Machine', pero ahora ya se ha ido asentando más y ha venido con un cambio de nombre definitivo a 'Yokoso Scooby-Doo!'. En Estados Unidos se podrá ver a través de Tubi, e internacionalmente en Cartoon Network y muy posiblemente HBO Max.

El anime arranca con Scooby-Doo y Shaggy visitando Japón para probar la cocina local, pero las cosas se tuercen cuando accidentalmente liberal a cientos de monstruos míticos y causando el caos. Por suerte cuentan con la ayuda de un tío de Scooby, Daisuke-Doo y dos amigos nuevos, una magical girl llamada Yume y un genio informático llamado Takumi.

'Yokoso Scooby-Doo!' ha desvelado su primerísima imagen, en la que podemos ir viendo el estilo del anime y a los nuevos personajes. Es un cambio visual curioso, aunque habrá que ver qué tal funciona en movimiento. Eso sí, se puede decir que viene de la mano de uno de los estudios más establecidos del momento, OLM, quienes se encargan de 'Los diarios de la boticaria' y 'Pokémon', entre otras tantas grandes franquicias.

Warner Bros. Animation también está supervisando el proyecto, con Francisco Paredes como co-productor, y el anime 'Yokoso Scooby-Doo!' recupera a sus voces habituales de la franquicia: Frank Welker como Scooby-Doo y Matthew Lillard como Shaggy. Para el resto de fichajes y la fecha de estreno, todavía nos tocará estar atentos, a ver qué se cuece en Misterios S.A.

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