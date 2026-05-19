El creador de 'Outlander' explica la escena postcréditos tras el final de la serie: "Quiero que la gente sienta algo de esperanza"

Después de casi doce años, ocho temporadas y más de cien episodios, 'Outlander' se ha terminado. Y lo ha hecho de la única manera posible para una serie que convirtió el amor entre Claire y Jamie Fraser en algo casi mítico: con su toque de tragedia, épica, romance y un cierre tan ambiguo como épico. El último episodio recupera todo lo que hizo especial a la serie desde el principio y se despide dejando más preguntas que respuestas.

El último suspiro

La batalla de Kings Mountain parecía destinada a cumplir la profecía escrita por Frank Randall sobre la muerte de Jamie, pero la serie juega con las expectativas hasta el último momento. Jamie sobrevive, pero recibe un disparo mortal. Claire corre hacia él, se niega a abandonarlo y ambos terminan juntos en el campo de batalla, aparentemente muertos, hasta que un último respiro cambia por completo el significado del final. ¿Siguen vivos? ¿Es una vida después de la muerte? La serie nunca da una respuesta definitiva, y quizás ahí está la clave de su despedida.

Además, el episodio también recupera uno de los mayores misterios de toda la serie, que es el fantasma de Jamie, que aparecía observando a Claire en el primer capítulo. De hecho, el final vuelve a esa escena y muestra a Jamie junto a las piedras de Craigh na Dun antes de desaparecer mientras aparecen flores azules a sus pies. Sobre esto, Matthew B. Roberts explicó lo siguiente en Variety:

"La serie de televisión tenía que respetar eso, porque… hay que explicárselo al espectador que nunca ha leído el libro… en cierto modo, se lo debemos. Quiero que tengan sus propias impresiones. No quiero quedarme ahí sentado diciendo: Esto es exactamente lo que intentábamos hacer y lo que queríamos decir".

Así es como el cierre termina apostando por la emoción pura y convierte los últimos minutos en un homenaje al vínculo eterno entre Claire y Jamie. Roberts resumió perfectamente la idea detrás de la escena final: "Quiero que la gente sienta algo de esperanza. No quería arrebatarles esa sensación diciéndoles: Este es el final. Así es como termina. Porque para mí, no es así".

Uno de los momentos más inesperados llega después de los créditos, con un epílogo ambientado en una librería de los años 90 donde Diana Gabaldon firma ejemplares de 'Outlander'. Allí, una fan reconoce el diario de Claire junto a la autora y Gabaldon responde con ironía: "Es solo un poquito de inspiración". Esto da pie a una escena que funciona como una broma interna, pero también como un tributo a la creadora de este universo y al equipo que trabajó durante más de una década en la serie.

"Para nosotros era importante que Diana estuviera allí. Ella es la fuente de cada palabra que hemos escrito en la serie, y no podíamos imaginar terminarla sin devolverle la historia", explicó Roberts sobre esa escena final. Porque más allá de las interpretaciones o teorías, 'Outlander' termina exactamente como debía hacerlo: con Jamie y Claire juntos. Y ese es el mejor desenlace posible para ellos.

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