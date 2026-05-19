Los Oscars siempre han sido woke. Ni una sola nominada a la mejor película ha incumplido los requisitos de diversidad actuales en casi 100 años

Hace unos días comentábamos cómo 'La Odisea' de Christopher Nolan estaba siendo objeto de los ataques de ciertos sectores de señores de internet, muy enfadados y capitaneados por Elon Musk, porque Lupita Nyong'o va a interpretar a Helena de Troya en la nueva épica del cineasta británico. Pues bien, poco después la gente de Variety ha publicado un artículo fantástico que tira por tierra uno de los principales argumentos del tecno-oligarca y su séquito para desprestigiar la producción.

Desmontando a Elon

Según Musk y compañía, Nolan se ha visto obligado a reunir a un reparto "diverso", en el que además de Nyong'o figuran nombres como los de Elliot Page —en un rol aún por determinar—, para poder optar a nominaciones de cara a la próxima edición de los los Premios Oscar. Una falsedad como una catedral que queda en evidencia después de echar un vistazo a los requisitos de elegibilidad de la Academia estadounidense.

Según estos —que ya explicamos con más detenimiento anteriormente—, un largometraje debe cumplir al menos dos de cuatro requisitos que podríamos resumir tal que así: tener representación en pantalla, tener representación entre los líderes de los equipos creativos, ofrecer becas o prácticas financiadas por la compañía de producción o contar con ejecutivos senior o consultores de grupos infrarrepresentados en los departamentos de marketing, publicidad y distribución.

Pues bien: no solo Christopher Nolan y 'La odisea' ya cumplen con dos de los cuatro requisitos sin necesidad de fijarnos en su reparto, sino que también lo hacen todas y cada una de las cintas ganadoras y nominadas al Oscar a la mejor película de la historia de los premios; desde cintas como 'Sin novedad en el frente' ('All Quiet On the Western Front') o 'Cimarrón' hasta hitos recientes como 'Los pecadores' ('Sinners') o 'Valor sentimental' ('Sentimental Value').

Tal como apuntan en Variety, Andy Samberg ya dejó caer hace seis años, poco antes de que las normas de elegibilidad de la Academia fuesen anunciadas, que un reparto 100 % blanco no impediría a nadie ganar un Oscar.

Si te fijas bien en los requisitos, puedes tener el reparto más blanco de la historia del cine y aún así cumplir con ellos solo con unos cuantos roles clave detrás de las cámaras. La gente que tiene problemas con ello puede irse a tomar por el culo.

No solo esto, sino que, de aplicar la regla con efecto retroactivo, ni una sola de las 98 ganadoras del Oscar a la mejor película perderían la preciada estatuilla. Un día más desmontando exabruptos sin pies ni cabeza dejando claro que, pese a que muchos se esfuercen por conseguir lo contrario, dato sigue matando a relato.

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