Grogu no terminará su camino en la película de 'The Mandalorian', ni mucho menos. "Tengo muchos planes, especialmente para él"

Si tienes una gallina que da huevos de oro, no la dejas tranquila después de que haya puesto un par: tratas de exprimirla hasta el final. Especialmente si esa gallina es una de las últimas cosas que te quedan para intentar salir a flote, como le pasa a 'Star Wars' con un solo personaje, en el que han puesto casi toda su esperanza a futuro: Grogu. En la víspera de que se estrene 'The Mandalorian and Grogu', ahora sabemos lo que es un secreto a voces: la gallina no se va a ninguna parte.

This is the way

Hace siete años que conocemos al personaje, desde el estreno de 'The Mandalorian' en 2019, y su camino no se va a terminar con la película. De hecho, tal y como le ha contado Jon Favreau a GamesRadar, le queda un camino interminable por delante: "Creativamente tengo muchos planes para estos personajes, especialmente para Grogu". ¿Y cuáles son esos planes, te preguntarás?

Grogu es un personaje cuya especie vive durante siglos. Está en el camino de ser tanto un Jedi como un Mandaloriano. Está tomando ciertas elecciones y decisiones, y ahora tiene un buen profesor. Y a medida que se desarrolla y crece, hay oportunidades para historias que emanen de ello. No está en el típico camino Jedi de un aprendiz, pero ha aprendido con algunos de los mejores profesores Jedi que hay.

Y todos sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? "Sabemos que estudió con Luke Skywalker. Hay implicaciones de que pudo haber cruzado su camino con Yoda, porque reconoce el nombre. Y también estaba en el Templo Jedi antes de la Orden 66". Al fin y al cabo, Grogu es sensible a la Fuerza, y puede convertirse (o no) en un gran maestro con el pasar de los años.

Es una gran parte de lo que hablo con Dave Filoni y, por extensión, de lo que aprendió de George Lucas, que es que la Fuerza requiere entrenamiento, refinamiento, como una habilidad atlética. Y lo vemos, aunque Grogu no está sirviendo a nadie que le enseñe, claramente sigue meditando y caminando por alguna versión de la disciplina Jedi.

Personalmente creo que el único gran marrón que tienen por delante es, si todo va bien, explicar dónde estaba Grogu en la nueva trilogía. Cosas de liarse con el canon. Lo veremos, en todo caso, o eso promete Favreau: "Creo que su uso de la Fuerza ha subido un poco de nivel. Luke Skywalker no estudió con Obi-Wan mucho tiempo, pero aún así refinó sus habilidades. Así que creo que esa es parte del camino disponible para Grogu, como hemos aprendido de las películas anteriores de 'Star Wars'". Vamos, que tenemos Grogu para rato... Y, de hecho, la supervivencia de la franquicia depende más de él de lo que creemos. Que la Fuerza le acompañe.

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