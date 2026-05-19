Hoy en streaming, un hotel lleno de estrellas, de secretos y de violencia en un divertimento del guionista de ‘Proyecto salvación’

Este último año sido medianamente positivo para propuestas de calado más original que, si bien no alcanzan las cifras astronómicas que suelen exhibir las franquicias, pueden ser clave para revitalizar la asistencia y el interés en el cine. Es un momento que ya hubieran querido para sí mismas películas atrevidas como ‘Malos tiempos en el Royale’.

Un hotel para no pasar más de una noche

Una gran constelación de estrellas que incluye a Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Cynthia Erivo y a Jon Hamm se congrega para este estupendo divertimento con thriller oscuro de Drew Goddard. El guionista de ‘Proyecto salvación’ deja una propuesta estupenda que se puede ver en streaming a través de Disney+ y de manera gratuita en RTVE Play hasta el 2 de junio.

En la zona del lago Tahoe, situado exactamente en la frontera entre los estados de Nevada y de California, se encuentra un hotel en estado decadente de nombre El Royale. Allí se congregan siete desconocidos entre huéspedes que buscan una parada rápida, un empleado adicto a la heroína y un inquietante hombre que viene a reclamar lo que considera suyo.

Salpicando con bastante toque noir, moviendo ocasionalmente el tono hacia la comedia negra o a la intriga inquietante según decida colocar en ese momento al espectador, Goddard muestra de nuevo su pasión por los géneros cinematográficos y entrecruzarlos. Un impulso que, sumado a una historia de intereses cruzados, facilita comparaciones con el cine de Tarantino.

Hay cierto toque de explotación de ese cine en ‘Malos tiempos en el Royale’, pero también hay interesantes trazas de interés en perspectivas que explora individualmente, permitiendo conocer poco a poco esos personajes que presenta inicialmente con bastante misterio. Fracasos personales se entrecruzan con la religión de maneras que sorprenden en más de una ocasión.

No es exactamente la mejor versión de sí misma, pero tampoco lo necesita para encandilar. Su buen reparto termina de poner chispa a este variopinto grupo de personajes, y da recorrido a las ambiciones de un Goddard que, por desgracia, se topó con un fracaso comercial que le ha impedido volver a dirigir cine. Por suerte, ‘Proyecto salvación’ ha sido una redención para él y para propuestas más originales.

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