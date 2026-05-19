'Marshals' por fin le da tregua a Kayce y cumple con una promesa que 'Yellowstone' llevaba años prometiéndonos

Después de años atrapado bajo la sombra de John Dutton y del peso insostenible del apellido familiar, Kayce parece haber encontrado una manera de aprender a sobrellevarlo. En uno de los últimos episodios de 'Marshals', la serie marca un punto de inflexión enorme para el personaje de Luke Grimes, porque por primera vez desde el inicio de 'Yellowstone' toma una decisión que realmente termina de romper con el lado más tóxico del legado de su familia.

Kayce era el único Dutton que parecía entender el coste emocional de pertenecer al rancho Yellowstone: mientras sus hermanos seguían obsesionados con la aprobación de su padre, él prefería vivir lejos del imperio familiar junto a Monica y Tate en la reserva Broken Rock. Pero con el paso del tiempo, terminó siendo arrastrado a la violencia y las viejas heridas de John Dutton. Incluso el final de 'Yellowstone' dejó dudas sobre si de verdad había logrado escapar. Pero parece decidido a cerrar definitivamente ese arco.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Marshals'

Kayce pasa página

La serie había mostrado desde el principio que Kayce nunca iba a librarse fácilmente del pasado de los Dutton. Aunque había conseguido uno de los finales más tranquilos de 'Yellowstone', los secretos de la familia seguían persiguiéndole. Además, la muerte de Monica terminó con esa aparente paz y convirtió a Kayce en uno de los personajes más atormentados de todo el universo creado por Taylor Sheridan.

Por eso resulta tan importante la conversación que tiene con Tom Weaver en el episodio 12 de 'Marshals'. Después de resistirse durante toda la temporada a vender sus tierras, Kayce termina aceptándolo y explica por qué ya no quiere continuar con la lógica que tanto definió a su familia durante generaciones. "En los últimos años de la vida de mi padre, hizo todo lo que Yellowstone necesitaba. Pero eso le arrebató mucho. Y sé que no quiero vivir así", admite el personaje en un momento dado.

La decisión que toma tendrá un peso enorme dentro del universo 'Yellowstone'. Los Dutton pasaron generaciones defendiendo sus tierras a cualquier precio, y eso es algo que hemos visto tanto en la serie principal como en las precuelas. Renunciar a esa herencia no es solo vender una propiedad, sino que significa romper con una identidad construida durante más de un siglo y rechazar la idea de que el sacrificio constante sea la única forma posible de vivir.

Puede que 'Marshals' todavía tenga problemas para definir su propia identidad, pero el episodio 12 consigue cerrar el círculo de Kayce Dutton. Después de cinco temporadas de 'Yellowstone' y una serie entera cargando con el peso de su apellido, el personaje por fin parece entender que la única manera de salvarse era dejar de ser un Dutton. O ser quien él quiere ser de verdad.

En Espinof | 'Marshals' acaba de revelar el secreto más oscuro de los Dutton. Un crimen que perseguirá a Kayce y cambiará el universo de 'Yellowstone'

En Espinof | 'Marshals' por fin ha encontrado a un villano en condiciones, recuperando el espíritu de 'Yellowstone' y dando un salto de calidad